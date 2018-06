Los originales diseños en las camisetas de Stradivarius que puedes tener por menos de 8 euros Diseños basados en frases, marcas e ideas que son todo un éxito en tienda YOLANDA GUTIÉRREZ Sábado, 9 junio 2018, 10:55

Stradivarius sigue apostando por los diseños originales en las camisetas. Si de su alianza con Aitana de 'Operación triunfo' salió el éxito de ventas de la camiseta de 'Pa mala yo', ahora continúa con diseños muy originales para sus camisetas básicas. Y encima a un precio bastante asequible.

Por menos de 8 euros, en concreto 7'99 euros, o incluso más barato si usas estos cupones de descuento, puedes encontrar en Stradivarius una serie de camisetas con slogans llamativos y diseños muy acertados. Acertados, como estas camisetas con diseños de películas que están causando furor.

En concreto, podemos encontrar unos 11 diseños diferentes y muy originales:

1. Camiseta con dibujo de cámara, con la palabra 'Cheese' (versión en inglés del patata)

2. Camiseta con el dibujo de una pecera y varios abalorios que imitan las perlas.

3. Camiseta con la frase 'Stay original' (mantenerse original).

4. Camiseta con la frase 'Keep it that way' (Déjalo de esta forma). Y con un tigre dibujado.

5. Camiseta con la palabra 'Green' (verde) y una alcachofa en el diseño.

6. Camiseta de Coca-Cola

7. Camiseta de Nueva York firmada por Keith Haring

8. Camiseta con la frase 'Imperfectly perfect, #nofilters' (Imprefectamente perfecta, #nofiltros).

9. Camiseta de 'Know your power' (conoce tu poder).

10. Camiseta 'New Nostalgia' (Nostalgia nueva).

11. Camiseta 'Sweet Poison' (Dulce veneno).