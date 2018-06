3 monos de Zara perfectos para lucirlos en tu graduación Encontrar el vestuario perfecto para la graduación no es tan complicado como parece IDEAL.ES Sábado, 2 junio 2018, 10:50

Ya hemos a junio por lo que estamos inmersos en mitad de la época de graduaciones. Aunque la mayoría de jóvenes ya saben lo que se van a poner, siempre hay algunos rezagados que esperan a última hora para buscar su 'look'. Pues aunque parezca una tarea complicada no lo es tanto, gracias a estos tres monos de Zara que son perfectos para lucir elegante en un acto como una graduación.

Desde hace unos años a esta parte los vestidos están dando paso a los monos que en muchas ocasiones resultan una alternativa incluso más elegante. Un mono de pantalón largo es una opción muy extendida. Además, es mucho más fácil encontrarlos a precios más asequibles en tiendas como Zara. Y más baratos aún si utilizas los siguientes descuentos.

Ahora mismo en las tiendas de Zara puedes encontrar unos monos tan elegantes como estos tres seleccionados. Los tres en colores lisos y que además poseen otra ventaja, y es que son bastante ponibles, lo que evitará que se queden guardados en el fondo del armario.

El primero de ellos se trata de un mono azul marino con encaje en los laterales y ceñido a la cintura mediante un cinturón en forma de lazo. Y el precio es de tan solo 49,95 euros.

El siguiente cuesta exactamente lo mismo, 49,95 euros, pero es bastante diferente. En esta ocasión el color rosa nude, y aunque también posee encaje solo es como pequeño motivo decorando las mangas. Su diseño parece asemejarse al de unos pantalones y una camisa, aunque se trate de una única pieza. Y por último, tiene unas aberturas en la parte inferior que no solo decoran, sino que también permiten una mayor amplitud en el movimiento.

Para terminar, este tercer 'look' es un tanto más atrevido, no solo por el color, que es granate, sino también por la forma. El corte irregular convierte este simple diseño en algo diferente. Al ser más ceñido provoca que no todo el mundo pueda atreverse a lucirlo. Eso sí, es más barato, tan solo 39,95 euros.

Y si estas opciones no te gustan siempre puedes recurrir al top de Zara que triunfa o a estos vestidos mucho más veraniegos de H&M.