Las famosas ponen de moda un vestido de Zara por menos de 30 euros: corre que se agota Forma parte de la nueva colección de verano de la firma insigne de Inditex y promete agotarse en cuestión de horas IDEAL.ES Martes, 5 junio 2018, 12:10

Zara lo ha vuelto ha hacer. Cada vez que miro el calendario me doy cuenta de lo poco que queda para que llegue el verano y por ende, las rebajas. Hay ganas, ¿verdad? Más que nada porque seguro que si eres como yo estarás esperando a las mismas para hacer un completo 'change' en tu armario en pro de ropa más fresca, colorida y cómoda de cara al periodo estival, ¿no es así?

Mientras llega este evento tan esperado por todos los 'fashion victim', lo mejor es ir redactando nuestra 'wish list' no vaya a ser que después nos pille el toro, e incluso si lo prefieres, ya puedes adelantarte a las rebajas con los descuentos de Descuentos Ideal

Precisamente, mirando tendencias y peinando las redes sociales de cada una de nuestras influencers de cabecera es como he dado con otro 'must have' de la próxima temporada veraniega, el cual hará la competencia a los bañadores de 5 euros de Primark o a los zapatos de tacón a lo 'Barbie' de H&M.

Esta vez debemos agradecerle conocer esta auténtica joya textil a María León, y es que la modelo ha lucido la prenda en una de sus últimas apariciones públicas en Ibiza y claro, Instagram ha sido testigo. ¡Bendito seas Instagram! La joya de la que te hablo no es otra que un vestido que puedes encontrar en Zara y que es absolutamente fantástico. Tanto así que estoy seguro de que no querrás quitártelo ni para dormir.

Se trata de un vestido calado amarillo y blanco en punto elástico, que forma parte de la nueva colección de verano de la firma insigne de Inditex, por lo que no, olvídate de un precio excesivamente elevado como para un bolsillo normal.

Lejos de lo que pudiéramos esperar, la modelo ha escogido una prenda 'low cost' que pueden llevar todas las mujeres, y es que el mismo cuesta tan sólo 29,95 euros. Desde luego que si ya me parecía ideal al verlo, al comprobar su precio se convierte en un clarísimo imprescindible de este año, ¿no crees?

Por otro lado, se trata de una pieza muy versátil, ya que lo mismo te la puedes poner para ir de cenita con tus amigas que para ese bautizo que tienes, ¿la semana que viene? La clave a la hora de combinarlo reside en los complementos, así que póntelo con unas sandalias doradas y un collar étnico si quieres lucir un look 'boho chic', ideal para las noches más frescas del verano, o bien lúcelo con un collar de plata, unos zapatos de tacón negros y un recogido si prefieres algo más elegante. ¡Tú decides!