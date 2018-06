Las faltas leves en las que nadie se fija para la ITV: pueden echarte el coche atrás 01:03 Varios de estos defectos leves pueden ocasionarte un resultado negativo en tu revisión IDEAL.ES Lunes, 4 junio 2018, 02:49

Los defectos leves o faltas leves no tienen un efecto significativo en la seguridad del vehículo o protección del medio ambiente, por lo que el coche puede circular temporalmente, aunque deben repararse lo antes posible sin que se exija una nueva inspección para comprobar que los desperfectos han sido subsanados. Un conjunto de faltas leves en la ITV puede hacer que te lo echen para atrás. Estas son algunas de los más frecuentes,para pasar la inspección

- Placas de matrícula algo rayadas, etc.

- Claxon. Comprueba que funciona.

- Limpiaparabrisas.Tanto en el caso de las escobillas como el del líquido de lavado, revisa el nivel y comprueba que funcionan.

- Cierres de puertas y elevalunas.

- Lámparas fundidas (cada una es un fallo).

- Anclajes de los cinturones de seguridad.

- Bloqueo antirrobo del volante (o de la palanca de cambios en algunos coches).

- Revisa que no se queden encendidos los testigos de fallo motor o del airbag; si no se apagan después de unos segundos tras encender el coche, puedes no pasar la ITV.

- Chinazos en el parabrisas. Cualquier chinazo o raja en el parabrisas, sobre todo en el cuadrante de la vista del conductor, debe ser reparado. De lo contrario, te dará problemas en la ITV.

- El exterior del vehículo no debe presentar golpes con arista afiladas o cortantes. Además, en caso de impacto en el parabrisas o en los retrovisores, no debe suponer un problema de visibilidad para el conductor. Si ha recibido algún golpe o tiene una zona abollada, lo mejor será acudir al taller para que le confirmen si se trata de un defecto grave o leve.

