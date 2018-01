Hoy entra en vigor el cambio en las ruedas para la nueva ITV: ¿cómo te afecta? 01:30 Las modificaciones relacionadas con los neumáticos comienzan este 1 de febrero ANA ÁVILA Jueves, 1 febrero 2018, 00:59

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cambia este año 2018 en Españay trae interesantes novedades. Ahora, debemos revisar meticulosamente cada parte de nuestro vehículo para lograr pasar la revisión. Uno de los elementos clave es el estado de los neumáticos, cuyo cambio entra hoy, jueves 1 de febrero, en vigor para la nueva ITV. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Fundamentalmente, los cambios en la revisión de neumáticos para la ITV se basan en tres aspectos importantes que se modifican a partir de hoy:

1. La profundidad del neumático. Es muy importante que la goma no esté desgastada, el dibujo debe tener una profundidad superior a 1,6 mm. ¿Cómo podemos saberlo? En Megataller - GRUAS Cecilio nos enseñan este sencillo truco para conocer el estado del neumático que puedes ver en el siguiente vídeo:

01:30 Vídeo.

Como se observa en el vídeo, el truco consiste en colocar una moneda de euro en el dibujo de la rueda. Si el relieve de la goma tapa el contorno dorado de la moneda, la rueda pasará la prueba; pero si la silueta dorada es visible, debemos cambiar los neumáticos antes de llevar el vehículo a la inspección

2. Los neumáticos de los ejes deben ser del mismo tipo, es decir, los dos delanteros deben ser iguales entre sí, al igual que los dos traseros. Esto pasa por ser de la misma marca, tener el mismo dibujo, la misma medida y los mismos índices de velocidad y carga. Para comprobar los códigos de carga y velocidad, fíjate en las cifras que aparecen junto a la medida del neumático. Asegúrate también de que coinciden con los números que hay en la documentación del vehículo. Si tienes que comprar unos nuevos neumáticos, aprovecha los descuentos en ruedas disponibles en Internet.

3. Las ruedas pueden sufrir un desgaste irregular, eso normalmente se debe a la presión del aire. Una rueda demasiado hichada se desgastará por el centro, mientras que una rueda 'floja' o con baja presión lo hará por los laterales. Conviene revisar la presión cada cierto tiempo para alargar la vida útil del dibujo, evitando deformaciones.

Además, la ITV también tendrá en cuenta estos otros aspectos a la hora de pasar la revisión de los neumáticos, de tal forma que se convierten en indispensables:

- Se comprobará si existen ampollas, deformaciones o fisuras en la goma, además no pueden faltar tornillos ni tuercas, tampoco golpes o defectos que puedan provocar pérdidas de aire.

- Los neumáticos deben estar homologados.

- El neumático no debe interferir con otras partes del vehículo.

También debes saber es que los neumáticos no tienen defectos leves, así que si el inspector detecta cualquier anomalía en los neumáticos no superarás la ITV. Es una de las pocas partes del coche que no tiene fallos leves, pero también debemos ser conscientes que son la única parte del vehículo que está en contacto con la carretera, así que por nuestra seguridad debemos extremar las precauciones.