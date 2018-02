¿Cuáles son los ejercicios de abdominales más efectivos? Según algunos profesionales lo importante no es la cantidad de repeticiones del ejercicio, sino la correcta ejecución del mismo FRAN JUSTICIA Viernes, 16 febrero 2018, 11:37

Ha pasado ya más de mes y medio desde el final de la Navidad, por lo que ya hemos tenido tiempo suficiente para perder esos kilitos de más que ganamos a consecuencia de los polvorones, el roscón y las múltiples cenas y almuerzos a los que hicimos frente. Es por tanto también el momento de conseguir ese objetivo que muchos perseguimos y que con el que con frecuencia nos quedamos por el camino: lucir un abdomen plano y un auténtico ‘six pack’.

‘Six pack’ es la forma en la que muchos se refieren a la comúnmente llamada ‘tableta de chocolate’. Vaya, lo que viene siendo lucir un abdomen apolíneo. De cara a conseguir este objetivo, la dieta no es lo único importante, que también, ni tampoco realizar muchas repeticiones o ejercicios, que también, sino que lo realmente fundamental para conseguir un abdomen de acero es ejecutar bien los ejercicios que hacemos, ya que de nada nos servirá hacer 1.000 abdominales si con ninguno de ellos estamos trabajando correctamente el músculo.

Además, también hay que tener en cuenta que no todos los ejercicios son igual de efectivos o no trabajan la misma zona. Pero entonces, ¿cuáles son los ejercicios clave para obtener un abdomen diez? A continuación te los explico con detalle

¿Cuál es el ejercicio más efectivo?

La realidad es que no existe un ejercicio más o menos efectivo que otro, sino que cada tipo de ejercicio de abdominales está orientado a trabajar una de las zonas que componen el abdomen. Clave principal que hay que tener en cuenta de cara a marcar la ‘tableta de chocolate’.

En primer lugar, el abdomen se compone de tres zonas: el recto abdominal, el oblicuo externo y el oblicuo interno. Esto quiere decir que un ejercicio será más o menos eficaz en función de la zona que quieras trabajar y en definitiva, de tu objetivo.

No obstante, hay ejercicios que trabajan con gran eficacia las tres zonas del abdomen, como por ejemplo las dominadas con lastre, ya que si bien no es una actividad que sitúe el foco en el trabajo de abdomen, implica el movimiento de todo el cuerpo, activando así las tres zonas que componen la zona abdominal.

En lo que respecta a ejercicios eficaces especialmente para cada zona del abdomen, te recomiendo ejecutar la plancha con deslizamiento para trabajar con intensidad el oblicuo interno, la rueda abdominal de rodillas o de pie para activar el oblicuo externo, y el crunch con fitball para implicar el recto abdominal.