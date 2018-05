Un disco de 'OT' firmado por Amaia y Alfred y otros 5 objetos de famosos que puedes comprar en Ebay El dinero recaudado con estas subastas solidarias servirá para apoyar ONG, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro FRAN JUSTICIA Lunes, 7 mayo 2018, 08:35

Ebay es uno de los portales de compraventa más famosos del mundo, y es que a través de él podemos hacernos con joyas de coleccionismo únicas de diferentes partes del planeta y no siempre a precio de oro, ya que con el cupón eBay la compra puede salirte muy rentable.

Precisamente, mientras buscaba artículos de segunda mano me he topado con una sección de eBay que no había visto hasta ahora, mediante la cual puedes hacerte con artículos que no tendrá ninguna persona más.

Se trata de las subastas benéficas y ventas solidarias de eBay, mediante las que podrás colaborar con una buena causa, tanto en España como en otros países, ya que el dinero recaudado con estas ventas sirve para apoyar ONG, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

En el marco de esta iniciativa, eBay ya ha conseguido varios éxitos durante años anteriores. Uno de ellos ocurrió durante el World Pride Madrid 2017, cuando lanzaron una colección solidaria de gafas de sol, donando los beneficios recaudados con la venta de las mismas a la organización It Gets Better, la cual ayuda a niños, niñas y adolescentes víctimas de bullying.

Como te he dicho en esta sección me he encontrado con artículos únicos, que se convierten por ende en preciados objetos de coleccionismo de música, deportes o cine, los cuales puedes comprar si consigues ganar la puja.

Si quieres conocerlos, no dudes en echarle un ojo a nuestra galería. Desde un disco de 'OT 2017' firmado por Amaia y Alfred, que cuesta 50 euros, hasta unas zapatillas de Rafa Nadal, que ya están valoradas en más de 1.000 euros, entre otros artículos que puedes encontrar en venta. ¡Participa y colabora con una buena causa!

En caso de que formes parte de una entidad sin ánimo de lucro y quieras recaudar fondos para un proyecto, consulta toda la información que pone a tu disposición eBay en su página web para que puedas crear una subasta benéfica o una venta solidaria

Los 6 objetos que puedes encontrar

1. Retrato firmado por Antonio Banderas en 'El Hormiguero'.

2. Zapatillas Nike firmadas y utilizadas por Rafa Nadal.

3. Camiseta del Atlético de Madrid firmada por Fernando Torres.

4. Disco 'Lo Mejor de OT Deluxe Edition' firmado por Amaia y Alfred.

5. Camiseta de la Selección Española firmada por Sergio Ramos.

6. Botas firmadas por David Egea.