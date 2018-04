La colección de bolsos de playa de Primark que arrasa para este verano Los mismos son resultado de la primera colaboración entre la firma low-cost y un diseñador IDEAL.ES Lunes, 9 abril 2018, 11:17

Cualquiera podría decir que la mayoría de productos de Primark son un éxito, y es que su precio barato los convierte en auténticas gangas que tardan escasas horas, e incluso a veces minutos, en desaparecer de los estantes habilitados en sus tiendas físicas. Buen ejemplo de ello son la taza de 'Chip' de 'La Bella y la Bestia', sus bañadores por 5 euros o la colección de productos de 'Aladdin', entre otros éxitos que ha cosechado la marca.

Tal parece que la firma low-cost volverá a anotarse uno nuevo este verano, y es que en las próximas semanas lanzará una colección que promete agotarse en cuestión de segundos, más aún si se comercializa con descuentos como los que te ofrece Descuentos Ideal.

Se trata de una colección de 3 bolsos de tela, resultado de la primera colaboración de Primark con un diseñador. El afortunado ha sido el diseñador británico Henry Holland, quien ha creado estos originales y coloridos modelos que podrías llevar a cualquier parte este verano, aunque nos parece que son perfectos para llevarnos media casa a la playa, ahí lo dejo.

No obstante, tengo una mala noticia que darte, si te ha gustado cualquiera de estos bolsos, tendrás que viajar a Reino Unido a hacerte con ellos, ya que, de momento, repito, de momento, no se venderán en España. Sin embargo, esto no quiere decir que en un futuro no puedan llegar a nuestro país, y es que muchos de los artículos de Primark se venden primero en Reino Unido. ¡No hay que perder la esperanza!

Cada uno de los bolsos se venderá a 3 libras, de las cuales 1,32 irán destinadas a la Fundación GFW de Reino Unido, la cual apoya a las nuevas generaciones de graduados en moda de Reino Unido, por lo que estamos deseando hacernos con uno para así apoyar esta buena causa en la que estás participando Primark. Y a ti, ¿te ha gustado alguno?