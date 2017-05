Los mejores tipos de antiparasitarios para perros que debes conocer

El buen tiempo ha llegado, o al menos eso parecía hace unos días, por lo que cada vez más personas pasan la tarde dando un agradable paseo en la calle, solos o acompañados, ya sea por amigos, familiares o pareja, o por sus mascotas.

Esto conlleva que algunas mascotas, como los perros, sean más proclives a experimentar infecciones, ya que se relacionan con otros perros de la calle con mayor frecuencia, se tiran al suelo, e incluso si nos descuidamos pueden meter en su boca basura y otros objetos que pueden ser causa de una infección.

Sin embargo, no te preocupes, esto no significa que tu perro no pueda salir a la calle o relacionarse con otros animales, ya que para evitar infecciones existen los antiparasitarios para perros, los cuales puedes conseguir a buen precio con los cupones de descuentos en antiparasitarios para perros de Descuentos Ideal. Estos productos son indispensables para combatir a determinados parásitos como garrapatas, pulgas, así como también para prevenir posibles picaduras de mosquitos transmisores de enfermedades mortales. Si no tienes ni idea de cuántos tipos de antiparasitarios hay y de cuáles son los mejores, tampoco has de preocuparte, ya que a continuación te vamos a contar todo sobre ellos para que solo tengas que pensar en comprarlos rápidamente y cuidar la salud de tu can. ¡Toma nota!

1. Spray

Los spray son los antiparasitarios más fáciles de aplicar, lo que no quiere decir que sean los más efectivos. Al igual que ocurre con otros productos que también utilizan este formato, como por ejemplo los desodorantes, al rociar a nuestro can con la sustancia que emite el spray, le dotaremos de un aroma muy desagradable para algunos parásitos como los mencionados anteriormente, lo que impedirá que estos penetren o tengan contacto con él. Es la forma más rápida para mantener alejados a estos bichos nocivos de nuestro perrito. Decántate por sprays con fipronilo para eliminar pulgas y garrapatas, o dimeticona, para acabar también con posibles huevos que estos parásitos hayan dejado en la piel de tu can.

2. Pipetas

Si los spray eran rápidos, las pipetas son muy eficaces, ya que ayudarán a tu perro a estar protegido contra garrapatas y pulgas. Se trata de un medicamento en formato crema o ampolla que se aplica fácilmente sobre la piel del perro para posibilitar un tratamiento antiparásitos sin estrés para el animal. Así, deberás informarte previamente del peso y la edad de tu can para elegir un producto específico. Normalmente eliminan pulgas, garrapatas y piojos masticadores, así como repelen flebótomos, mosquitos y moscas de los establos.

3. Collares

Los collares son la última opción de las que te recomendamos, lo que no quiere decir que sea la opción menos eficaz, puesto que son una de las mejores opciones que existen para proteger a tu perro de los ataques de pulgas, garrapatas y otros molestos parásitos. Además, algunos de los collares antipulgas y antigarrapatas también tienen efecto repelente contra mosquitos y flebótomos, por lo que ayudan a prevenir las enfermedades que portan estos insectos. Como su propio nombre indica se trata de collares para perros que están disponibles en diversos tamaños y colores, los cuales expulsan una sustancia que repele o mata a algunos parásitos como pulgas, garrapatas y mosquitos antes del inicio de la temporada en la que aparecen

Estos son solo algunos de los antiparasitarios que puedes utilizar para proteger la salud de tu can, pero tenlos en cuenta ya que son los más eficaces y recomendables. ¡Cuida de tu perro y sobre todo, de su salud!