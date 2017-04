¿Cuál es la chaqueta ideal para primavera?

Llevamos poco más de un mes disfrutando de la primavera, sí, esa estación en la que los pájaros cantan todo el día, las flores comienzan a mostrar su belleza, los días son más largos, el clima es más cálido… pero recuerda, también es esa estación en la que elegir el ‘outfit’ diario puede convertirse en misión imposible. ¿Pantalones cortos o largos? ¿Camiseta o jersey? ¿Chaqueta? ¿Empezamos a llevar ya sandalias?

Si bien empezamos a experimentar días calurosos, el frío hace su aparición cuando menos lo esperamos, y eso si no llueve, por lo que está claro que la frase “hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”, va a misa. Podemos ir algo más frescos y sin apenas capas de ropa, pero está claro que hay una prenda que aún no debemos guardar en el armario, la chaqueta.

A la hora de elegir una chaqueta para esta temporada de entretiempo, muchas veces no sabemos cuál puede llegar a ser la más eficiente, ¿cuero?, ¿vaquera?, ¿bomber? Son tantas y tantas las opciones que elegir una puede convertirse en toda una odisea, pero no hay de qué preocuparse, ya que a continuación vamos a hablar de cada una de ellas para intentar concluir cuáles son las mejores opciones para lucir lo que queda de primavera, y si no tienes una tampoco te preocupes, puesto que con los cupones de descuentos en chaquetas de Descuentos Ideal puedes comprar la que quieras mucho más barata. ¡Estas son nuestras propuestas!

5. Blazer

Las Blazer son unas chaquetas muy similares a las conocidas como ‘americanas’, las cuales se suelen lucir ante todo en eventos sociales, o para ir algo más elegante al trabajo, puesto que son muy sobrias. Aunque son prendas que se pueden lucir durante todo el año, no cabe duda de que es en primavera y en otoño cuando son la mejor elección. Si tuviéramos que ponerles un ‘pero’, este sería que aunque son fáciles de combinar, en días muy calurosos pueden convertirse en una carga, además de que no es una chaqueta que podamos utilizar en cualquier ocasión, por lo que lo sentimos, pero no es la chaqueta ideal para primavera.

4. Cuero

Las chaquetas de cuero son tendencia, lleven o no tachuelas. Se han convertido en una prenda estrella que podemos combinar de múltiples formas, lo que le da un toque de polivalencia que no podemos obviar de cara a situarla en este ranking. Sin embargo, es una realidad que el cuero aporta algo de calor, por lo que tampoco será la mejor opción para esos días de verano anticipado que vivimos en primavera.

3. Vaqueras

Lo ‘denim’ volvió con fuerza hace unos años y ahora está posicionándose como uno de los tejidos más aclamados para numerosas prendas, y las chaquetas no son la excepción. Este tipo de chaquetas pueden convertirse en tus grandes aliadas de forma diaria durante primavera, ya que no aportan calor, pero sí te protegen del frío cuando más lo necesitas. Su principal problema reside en que el vaquero no se puede combinar con absolutamente todos los tejidos, por lo que entra en el top, pero no es la mejor opción.

2. Algodón y tejidos ligeros

Las chaquetas de algodón son muy finas y de forma similar a una rebeca pueden aportarte resguardo en un momento dado sin que ello signifique morir de calor. Las chaquetas de algodón, de ante, y de seda son buenas alternativas debido a la ligereza de sus tejidos y a la transpiración que permiten. Algunos modelos como los kimonos o mantones orientales se posicionan como buenas opciones para lucir esta primavera. Sin embargo, al igual que ocurría con las chaquetas vaqueras, normalmente no siempre combinan con todo, por lo que tampoco son la mejor alternativa.

1. Bomber

Las bomber son la mejor opción para abrigarnos tanto en primavera como en verano porque al igual que las chaquetas vaqueras no suelen aportar calor, sino simplemente nos protegen del frío cuando este llega. La principal diferencia con la anterior es que las bomber suelen combinar muy bien con prácticamente cualquier prenda, de ahí que contar con una en el armario pueda ser más útil que contar con un blazer, una chaqueta de cuero o una chaqueta vaquera. Elige bien el color, pero el verde militar es una de las tendencias de esta temporada, y más aún en estas prendas atemporales que puedes encontrar metalizadas, con estampados, monocolor, ¡como tú quieras!