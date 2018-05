¿Tiene sentido que se siga hablando de años luz en astronomía? Este debate permanece abierto con posturas enfrentadas que tienen en cuenta la comprensión de la sociedad en general IDEAL.ES Miércoles, 30 mayo 2018, 09:53

Un nuevo artículo del profesor Keith Atkin ha reavivado un gran debate entre astrónomos: ¿tiene sentido seguir hablando de años luz? A su juicio, la astronomía debería renovar medidores ya obsoletos y propone una serie de cambios de aplicación y resultados inmediatos. Víctor Manuel Muñoz, doctor en Astrofísica por la Universidad de Granada y director científico de la empresa Azimuth, expresa a IDEAL sus propias ideas acerca de esta discusión.

«Lo que el profesor Atkin sugiere no es nada nuevo, ya que la Unión Astronómica Internacional estableció hace décadas que en el ámbito académico deben utilizarse las unidades del Sistema Internacional de medidas, como el kilogramo como unidad de masa por delante de la onza, la libra o la arroba», contextualiza el astrofísico. «Sin embargo, este artículo tiene todo el sentido ya que hoy en día los propios astrónomos profesionales siguen utilizando unidades distintas para la misma magnitud física en según qué campos», señala.

«Hasta cierto punto es comprensible, pues pensemos que la astrofísica trata fenómenos a escalas tremendamente distintas», admite. Víctor Manuel Muñoz se refiere a energías que van desde la interacción de la luz con la materia a explosiones de supernova, masas desde granos de polvo hasta agujeros negros supermasivos o tamaños desde pequeñas cometas o asteroides hasta el universo entero. «Con tanta variedad es normal que el lenguaje de un radioastrónomo sea distinto del de un astrónomo óptico, por ejemplo», matiza.

Esta alternancia no debería presentar problema «siempre que uno sepa traducir de un idioma a otro». No obstante, esto no es tan sencillo. «Se fomentan los errores de comprensión. Un caso sonado es la pérdida en 1999 de la sonda Mars Climate Orbiter debido a un error de cambio de unidades según admitió la NASA. Los controladores de tierra usaban millas del sistema imperial y la nave estaba programa en kilómetros según el Sistema Internacional», desarrolla el director de Azimuth.

«Adoptar de forma rigurosa el Sistema Internacional haría que los astrónomos tuvieran que olvidarse de muchas unidades de uso cotidiano», valora el astrofísico. «Personalmente, pienso que es necesario seguir utilizando en divulgación y comunicación científica unidades que para la mayor parte de la gente se refieran a cantidades más cotidianas para entender con claridad», opina Víctor Manuel Muñoz. Un ejemplo de esto son los propios años-luz. «Preveo que seguiremos utilizando dos lenguajes, uno para trabajar y otro para compartir lo que aprendamos con el resto de la sociedad», vaticina.