10 alimentos que puedes comer después de caducados La fecha de consumo preferente y la fecha en la que, de verdad, no se debe consumir el producto suelen ser muy confundidas, haciendo que se tiren a la basura algunos alimentos IDEAL Lunes, 5 febrero 2018, 09:52

La fecha de caducidad siempre ha sido un tema muy polémico entre la población. Las fechas de consumo preferente y la fecha en la que, de verdad, no se debe consumir el producto no son las mismas, lo que provoca que se tiren a la basura algunos alimentos que todavía pueden ser consumidos.

Es el caso de estos 10 productos que te ofrecemos a continuación. Se pueden ingerir una vez pasada la fecha de caducidad y no suponen ningún riesgo para la salud. Tan sólo pierden su color, su olor o sus propiedades.

1. Cereales. La baja humedad que tiene este alimento permite que se pueda consumir después de superar su fecha de caducidad, mientras se mantengan en un lugar seco.

2. Canela. Con esta especia ocurre exactamente lo mismo que con el pimentón. El delicioso aroma de la canela puede perderse con el paso del tiempo, pero no supone un riesgo para la salud si se consume después de la fecha preferente.

3. Pasta fresca. Según la OCU, si este producto está bien refrigerado, puede consumirse hasta tres semanas después. La pasta seca, sin embargo, tiene una vida útil mucho más extensa.

4. Huevos. Aunque pensemos todo lo contrario, este alimento es uno de los que más duran, sobre todo si se mantiene correctamente refrigerado. No obstante, en los restaurantes no está permitido su uso. Existen muchos trucos para saber si un huevo es fresco o no.

5. La miel. Aunque este producto no caduca, sí va envejeciendo y perdiendo sus propiedades. Los expertos apuntan a que bien conservadas, las mieles más naturales pueden llegar a durar hasta seis años con todas sus propiedades.

6. Pimentón. Las propiedades, el color, el sabor y el olor pueden perderse si se traspasa la fecha de caducidad de este producto. Y esto ocurre un año o dos después de superarla.

7. Chocolate. Este alimento puede consumirse de forma indefinida después de superar su fecha de caducidad, aunque puede cambiar su sabor y su color.

8. Conservas. Este producto se puede consumir después de caducar, pero hay que estar atentos a que los envases no estén deformados, hinchados y oxidados.

9. Aceite. Mientras no se exponga a la luz solar, se podrá consumir sin después de superar la fecha de caducidad. Lo único que puede ocurrir es que su sabor se vuelva algo rancio.

10. Refrescos. Es aconsejable mantener los refrescos en lugares secos y a la sombra para mantener sus propiedades, no obstante, estos productos empiezan a perder el gas unos nueve meses después de caducar.