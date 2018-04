Alerta de la Policía sobre el bulo de marcar este número en el cajero Lo hace a través de Twitter con un mensaje que recuerda a otro publicado ya en 2016 IDEAL.ES Jueves, 26 abril 2018, 09:47

Quizá lo hayan escuchado en alguna ocasión, y lo mismo hasta lo han puesto a prueba. Pero la realidad es que es una farsa. Una burda mentira que vuelve a resurgir a través de la Red y que la propia Policía Nacional se ha encargado de desmentir.

Y es que en redes sociales y WhatsApp ha vuelto a trascender el bulo que afirma que «si algún secuestrador te obliga a sacar dinero del cajero, marca tu clave al revés».

«Ante una emergencia cuando sacas dinero en un cajero lo que tienes que hacer es llamar al 091», ha afirmado la Policía en su mensaje de Twitter.

Molaría que marcando el pin de tu tarjeta al revés apareciéramos pero aún no tenemos ese superpoder 😜 Ante una emergencia cuando sacas dinero en un cajero lo que tienes que hacer es 📞091 #StopBulospic.twitter.com/lghFK4nxvJ — Policía Nacional (@policia) 24 de abril de 2018

En 2016 la propia Policía Nacional alertó de esta estafa y también de la práctica reconocida como 'skimmer'. Confirmaron que las entidades bancarias son comunicadas directamente por estas «y no por terceras personas». ¿Y cuál es el objetivo de este bulo? No es otro que el de recabar listas de correo electrónico para cargar la bandeja de Spam de correos que sí pueden derivar en problemas mayores como las campañas que suplantan la identidad de BBVA y otras entidades bancarias. Por tanto, no difundan bulos.

El mensaje: «Si algún secuestrador te obliga a sacar dinero del cajero, marca tu clave al revés para notificar a tu banco la situación. El cajero reconocerá que tu número está marcado al revés y te dará el dinero solicitado, pero, sin que el ladrón se entere, la policía será avisada y saldrá para ayudarte inmediatamente».