Alerta de la Guardia Civil: 4 claves para detectar un ictus y «regalar vida» Toma nota, una pronta actuación puede resultar vital si te encuentras con estos síntomas R. I. Lunes, 30 abril 2018, 09:23

Disponer de nociones básicas para saber cómo actuar en situaciones de extrema emergencia es clave. Tan importante como que puede salvar una vida en el momento que menos lo espere. En este aspecto recalca especialmente uno de los mensajes recientes de la Guardia Civil. Apunta directamente a los síntomas del ictus. Si sabes reconocerlos puedes «regalar vida». ¿Los conoces?

A través de una infografía explicativa, la Benemérita explicó en Twitter cómo se suele mostrar esta problemática en cualquier persona:

1- Debilidad en un lado concreto del cuerpo (cara, brazo y pierna).

2- Confusión (dificultad para hablar).

3- Dificultad al caminar (mareo y desequilibrio).

4- Dolor de cabeza muy fuerte y repentino.

Conocer los síntomas del ictus puede salvar la vida de una persona.

¡Regala vida! 112.



Guardia Civil 29 de abril de 2018

La recomendación de la Guardia Civil es clara. Llame al 112 ya que «una llamada puede salvar muchas vidas». Recordamos que actuar con rapidez ante el ictus es «esencial». Es un tema que debe tratarse con suma cautela.

La realidad es que estos no son los únicos síntomas. También se manifiestan de otras formas. Según diferentes especialistas, situaciones como esta, hace quince años, «eran mortales». Hoy, por fortuna, ya no es así, según apuntó a Ideal el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, Antonio Daponte. Pero no lo pierdan de vista.