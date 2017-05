Reconstruyen su propio Blockbuster para su hijo con autismo

Desde 2010, la cadena de servicios del alquiler de videojuegos y peliculas de Estados Unidos se declaró en quiebra. Muy pocas eran las tiendas qe aun permanecian abiertas, una de ellas se había convertido en el lugar favorito de Héctor Andrés Zuniga, un joven de 20 años con autismo, que llevaba yendo al local desde que tenía 13 años.

El chico visitaba el Blockbuster de su barrio dos veces por semana para alquilar sus películas favoritas entre las que se encuentran 'Barney', 'Rugrats' o 'Elmo'. La noticia del cierre definitivo de la tienda cayó como un jarro de agua fria para los padres de Hector.

"Héctor es un niño feliz y despreocupado. Él es todo corazón, es muy sensible, pero al igual que cualquier otra persona, tiene días malos",señala su padre. "Y sabíamos que uno de esos días malos estaba a la vuelta de la esquina cuando supimos que el Blockbuster estaba a punto de cerrar".

"¿Y si recreamos un Blockbuster en casa?"

Se acercaba el momento de contarle a Héctor que no podría volver a visitar el Blockbuster, pero a su madre se le ocurrió una idea."¿Y si recreamos un Blockbuster en casa?", le comentó a su marido.

La tienda había puesto a la venta todo su inventario, así que los padres con ayuda del personal del Blockbuster llevaron las estanterías, merchandising, películas y demás objetos a la casa.

El día del cierre de la tienda la familia visitó por última vez el Blockbuster y se quedaron hasta el último momento, los padres de Hector querian que entendiera que la tienda no volvería a abrir más.

El momento fue muy dificil para el joven, que comenzó a colapsar por la noticia, pero pronto recibiría una sorpresa. "Es difícil para mi hijo expresar sus emociones", explicó el padre. "Pero cuando vio la habitación, sus ojos eran tan grandes como platos".

La habitación de su casa se habia convertido en un 'inprovisado' blockbuster al que Hector podría acudir siempre que quisiera.

MY AUTISTIC BROTHER WAS SAD THAT BLOCK BUSTER WAS CLOSING DOWN SO MY PARENTS MADE A MINI ONE AT HOME FOR HIM! pic.twitter.com/B4oo74NBvi