El PSOE justifica su 'no' a los presupuestos con la corrupción

No respalda la moción de censura propuesta por Podemos contra Mariano Rajoy, pero todo en el discurso del portavoz del PSOE durante el debate de totalidad de los presupuestos ha estado impregnado por su espíritu. Más allá de las diferencias en materia económica, Antonio Hernando ha justificado desde la tribuna del Congreso su rechazo al proyecto del Gobierno en los últimos casos de corrupción del PP.

Los socialistas, que tras su abstención en la investidura de Mariano Rajoy sí que estuvieron dispuestos a pactar la senda del déficit y deuda que acompaña al techo de gasto (la antesala de los presupuestos), sostienen ahora que el Ejecutivo carece de "credibilidad" y que los hechos publicados en la última semana en torno a la 'operación Lezo' "destruyen la confianza para los pactos". "El caso que afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid -ha aducido- sube varios peldaños en la escala de indignación y repugnancia".

«La corrupción nos avergüenza y enfada pero no solo afecta al PP» El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha aseverado hoy que al Gobierno y a él mismo les preocupa la corrupción, "nos avergüenza y nos enfada", aunque los casos de corrupción "afectan a muchos y no sólo al PP". Montoro ha respondido a Antonio Hernando, quien le ha reprochado que la corrupción y el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el Canal de Isabel II "asquee" a los ciudadanos y centre el debate presupuestario. El ministro ha señalado que son casos del pasado que afectan a muchas fuerzas políticas y le ha pedido que apoye los presupuestos para luchar contra esta "lacra" a través de medidas tributarias, "en vez de dar lugar a enfrentamientos".

El portavoz socialista se ha dirigido directamente a Mariano Rajoy para acusarle de no haber movido "ni un músculo" para que, como predica, quien la hace la pague sino todo lo contrario. "¿Y en este clima político de insensiblidad social, contumacia en la política laboral, política fiscal injusta y falta de alternativa a un modelo económico obsoleto vienen a pedir que apoyemos los presupuestos?", ha insistido. Así ha acusado a los populares de no aprovechar el crecimiento económico para revertir el daño hecho por los recortes.

"Estos presupuestos ponen de manifiesto en este momento de recuperación que no era la crisis lo que motivaba las políticas injustas de recortes, desigualdad y precariedad del PP. No era la crisis, es la derecha, es el proyecto y la ideología de un partido que nunca ha considerado esenciales ni la igualdad ni la cohesión social. Por eso no vamos a apoyar sus presupuestos", ha resumido.