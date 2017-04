Los verificadores dan por culminado el desarme de ETA tras entregar a Francia las armas

El portavoz de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, acaba de anunciar en Baiona que han puesto en manos de las autoridades francesas las localizaciones de los arsenales y armas de ETA, culminando de esta forma el "desarme" de la organización. Manikkalingam ha calificado este momento de "histórico" y ha desvelado que la entrega de la información con las localizaciones se ha producido en el Ayuntamiento de Baiona en un acto privado, donde el portavoz de los 'artesanos por la paz' Txetx Etcheverry le ha entregado las localizaciones de los arsenales y zulos, una docena en total. Ha estado respaldado en ese acto por el presidente de Iparralde y a su vez alcalde de Baiona, Jean-Rene Etchegaray, que le ha acompañado esta mañana en el anuncio.

El verificador ceilandés lo ha dicho así en una declaración de la comisión leída en inglés y castellano.

Manikkalingam ha estado acompañado también por los intermediarios civiles Txetx Etcheverry -que como se ha señalado ha sido quien le ha entregado la información sobre los zulos- y Michel Tubiana, más dos curas, el italiano Mateo Zuppi y el irlandés Harold Good. El Gobierno Vasco y el de Navarra avalan también este proceso aunque han optado por no acudir hoy al acto de Baiona. De esta forma, la Comisión Internacional de Verificación da por concluida la labor que emprendió en septiembre de 2011.

Una vez confirmada la entrega material de las armas han arrancado en Baiona los actos convocados por los 'artesanos de la paz', que culminarán con la gran concentración de las tres de la tarde y la lectura de un comunicado respaldado por todos los partidos del País Vasco francés.

Las tres semanas transcurridas desde que el pasado 17 de marzo el portavoz del grupo de Luhuso, el sindicalista Txetx Etcheverry, anunciara el desarme para hoy se han hecho largas y no han estado exentas de tensiones. Las negociaciones de los ‘artesanos por la paz’ con el Gobierno francés para materializar el traspaso de las pistolas y explosivos era complejo. La Fiscalía gala advirtió desde el principio de que no debían entrar en contacto físico con las armas, como ocurrió en Luhuso en diciembre, y así ha sido. Aunque el Ejecutivo socialista francés no ha atendido todas las peticiones de los ‘artesanos de la paz’, el desarme se ha completado sin mayores contratiempos. Tal como estaba previsto un grupo de voluntarios civiles han sido testigos de la entrega de varios zulos, sin interferir en la labor policial. En este sentido, los ciudadanos intermediarios han tratado de evitar hasta el último minuto cualquier consecuencia penal para los ciudadanos implicados en este proceso o los dueños de casas donde pueda haberse almacenado armamento.

Aunque los verificadores internacionales asumen la existencia de algunos zulos perdidos, varios de los cuales podrían ser interceptados por las fuerzas de seguridad en los próximos días, Manikkalingam garantiza que el desarme de ETA es «total, completo, verificable y sin contrapartidas». El arsenal ahora entregado multiplica por ocho el hallado el 16 de diciembre en Luhuso, donde los agentes se incautaron de medio centenar de armas y 100 kilos de explosivos, además de diverso material.

Reunión con Sortu

El verificador de Sri Lanka ha realizado en los últimos días varios viajes a Euskadi para mantener encuentros informativos discretos con distintos agentes implicados. El Gobierno Vasco reveló ayer que el lehendakari, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el presidente de Iparralde se reunieron cuatro horas en secreto con Manikkalingam el miércoles en el centro tecnológico Neiker Tecnalia, en Arkaute, en las afueras de Vitoria, para respaldar su labor. Una vez decidido que no iba a comparecer hoy en Baiona, el Ejecutivo autonómico difundió incluso unos vídeos y fotografías de esa reunión, en la que estuvo el secretario de paz Jonan Fernández. Así las cosas, el lehendakari no acudirá hoy a la capital labortana pese a los denodados intentos de los voluntarios del desarme. En su agenda de hoy, Urkullu tiene programado inaugurar a las diez y media de la mañana la línea 3 del Metro de Bilbao. Manikkalingam también se reunió ayer en Baiona con los dirigentes de Sortu Rufi Etxeberria, encargado del área de Resolución del Conflicto, y Urko Aiartza para abordar estas últimas y decisivas horas del proceso.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto diligencias en relación con la petición de la Fiscalía de este tribunal de cursar una comisión rogatoria a Francia para recabar información sobre el arsenal que los voluntarios tienen previsto entregar hoy. El proceso de desarme supone el segundo gran hito tras el cese de definitivo de la violencia de octubre de 2011, que puso fin a una etapa negra con 829 víctimas mortales a sus espaldas.