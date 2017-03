Filtran la pelea de Froilán en la puerta de una discoteca: «Ten cuidadito»

No es la primera vez que Froilán protagoniza un encontronazo con otro joven. Hace un año, el sobrino del Rey se convirtió en noticia en todos los medios por mandar callar a un joven al grito de «Tú, cállate puto chino».

«Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar. Pero tócame... entonces es defensa propia»

Sin embargo, esta vez el suceso es más llamativo, ya que un canal de YouTube ha filtrado el vídeo que muestra la pelea de Froilán en la puerta de una discoteca.

De acuerdo con El Correo, Froilán, recién llegado del centro en el que estudia en Estados Unidos, a Froilán se le escucha decir lo siguiente en el vídeo: «¿Qué me vas a pegar tú? ¡Tócame!».

En ese momento, el otro joven con el que discute dice lo siguiente: «Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar. Pero tócame... entonces es defensa propia».

En ese momento, el sobrino de Felipe VI, que oculta media cara tras una gorra, contesta diciendo: «Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. ¡Ten cuidadito! No me toques…».