La UGR fomenta la igualdad de género con un calendario

La Universidad de Granada (UGR) pone nombre de igualdad a los meses de este año 2017. Lo hace en un almanaque en el que predomina la A. Es un CalendariA. Una fotografía de sillas rojas vacías y solo una niña sentada en una de ellas. El título 'Su turno'. Es una foto de Celia Zayas que ilustra septiembreA. Cada hoja del calendario está marcada por una imagen y un mensaje en contra de la desigualdad.

La institución universitaria granadina da un paso más en su defensa por la igualdad. El año 2016 estuvo marcado por la aprobación del protocolo de prevención y respuesta ante el acoso así como las actuaciones del día a día para alcanzar una realidad en el que haya menos problemas y enfrentamientos. Para este año se seguirá trabajando en estas líneas con ahínco, según fuentes universitarias. Así todos los universitarios, y el resto de ciudadanos que quieran, cada vez que miren el calendario, en este caso calendariA, recordarán que la igualdad debe estar en el día a día, minuto a minuto y segundo a segundo.

Ha pasado poco más de medio mes del año 2017 y la respuesta está siendo positiva en cuanto a la acogida de esta iniciativa. En el proyecto han participado Pedro López Graos, funcionario de la UGR adscrito a la Unidad de Igualdad; Carolina Martín, el alma de CalendariA, y Miguel Lorente, director de la citada unidad. La Unidad de Igualdad de la Universidad granadina imprimió unos 1.500 CalendariA y van a tener que imprimir más.

Se imprimieron 1.500 almanaques y tendrán que editarse más por la demanda de asociaciones y colectivos

Lorente ha explicado que repartieron CalendariA a los centros universitarios y algunas asociaciones e instituciones. «Nos están llamado desde asociaciones de mujeres, colegios. que quieren CalendariA», destacó el profesor.

Son doce imágenes las que se incluyen en el almanaque, que reivindican la igualdad desde diferentes miradas. Reúne las fotografías ganadoras del certamen 'Yes women can' convocado por la Unidad de Igualdad de la Universidad granadina. El almanaque se ha impreso en dos formatos -sobremesa y pared-, para recordar mes a mes que: «Comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto.». Son miradas tanto de estudiantes como trabajadores, docente y administración y servicios, de la UGR.

Se puede descargar

El calendario, que se puede descargar también a través de un enlace web en pdf, termina los meses en A. Se pueden ver imágenes de una niña como la que ilustra septiembre, tres manos que evidencian el paso del tiempo para el mes de octubre, un diciembre en el que se ve una imagen de una mujer con un mocho en la cabeza y el título es 'Hasta el mocho', o un noviembre en el que se denuncian las muertas por malos tratos y se dice 'Por nuestras muertas'. Son solo algunos ejemplos de un calendario, mejor dicho, CalendariA, diferente y con mucho mensaje y propósito de concienciar con las mujeres como protagonistas.

Miguel Lorente reflexiona sobre que el machismo ha presentado la realidad como una «incógnita» con el objeto de «quitarle el significado» a cada día, a cada mes. a todos los años. «No podemos caer en su trampa -añade- y presentar sus consecuencias como accidentes porque son el resultado de todas las circunstancias que hacen que formen parte de ese siempre que nos ha acompañado a lo largo de la historia». El director de esta unidad de la UGR que trabaja contra la desigualdad subraya la importancia de hacer un día por la igualdad cada día. Es partidario de que la sociedad es la que debe empujar y trabajar cada día a favor de la igualdad y contra la violencia. «Toda la sociedad», insiste. Con esas miradas cada día a calendariA se está enseñando y concienciado. Agrega que las administraciones, por supuesto, deben ayudar. En la Unidad de Igualdad de la UGR la premisa es que «la igualdad se aprende».