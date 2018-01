Reclaman a la cofradía de la Aurora 4.000 euros por dos accidentes en Granada con la cera de las velas El palio de la Aurora, a su paso por la Carrera del Darro. / Alfredo Aguilar La hermandad asegura que contaba con todos los permisos municipales y que desconocía la prohibición JORGE MARTÍNEZ GARZÓN GRANADA Lunes, 22 enero 2018, 01:17

La cofradía de la Aurora Coronada no sale de su asombro al recibir una notificación municipal para que presente las alegaciones oportunas ante dos denuncias formuladas contra el Consistorio por sendos accidentes producidos a causa de la cera.

Los hechos ocurrieron días después de la celebración del rosario de la aurora el 21 de mayo último. La cofradía había solicitado en forma, a través de la Federación de Cofradías, autorización municipal para la celebración de este acto religioso que discurriría por la calle San Juan de los Reyes hasta el templo del Vía Crucis, con motivo del centenario de esta última hermandad de penitencia.

Según relata el hermano mayor, Víctor Alarcón, «la hermandad recibió autorización sin ninguna restricción de uso de cera por parte de los hermanos que participaron en ella y de hecho la Policía Local que cubrió el acto tampoco nos lo prohibió». Tampoco hizo en ningún momento advertencia por la aplicación de un bando de alcaldía de unos días antes por el que se prohibía el uso de cera ante el calor de aquellos días que podría provocar accidentes. Víctor Alarcón explica que fue a los cuatro días cuando se recibió una notificación en la sede de la hermandad «prohibiendo el uso de cera, pero claro, el rosario de la aurora ya se había celebrado con anterioridad».

Fueron dos accidentes. Uno de ellos el de una señora que pide daños y perjuicios por valor de tres mil quinientos euros y otro de un accidente de motocicleta con daños de cuatrocientos euros. En total, casi cuatro mil euros que el Ayuntamiento ha notificado a la cofradía y que ésta tendría que abonar si finalmente así se resuelve. El hermano mayor indica que esta y otras calles de la ciudad, del Albaicín y Realejo, aún no se habían limpiado después de Semana Santa. «No entiendo por qué se nos achaca exclusivamente a nosotros», indica Alarcón, que también censura la comunicación posterior a la celebración del acto. «o podíamos saber lo de la prohibición del uso de cera. Si se nos hubiera comunicado no se habría encendido», reitera el máximo responsable de esta popular cofradía albaicinera.

Por otra parte, al hermano mayor le resulta extraño que se use a la Federación de Cofradías para las solicitudes y permisos y sin embargo el Ayuntamiento remita a la hermandad esta comunicación para presentar alegaciones sin pasar por la Federación.

Comisión

La Federación de Cofradías ha designado dos representantes de los hermanos mayores para que se forme una comisión de trabajo y buscar soluciones al uso de la cera. No habrá restricción alguna en las celebraciones de cuaresma, según ha confirmado el Ayuntamiento a la Federación de Cofradías, pero fuera de esos días para la celebración de víacrucis y para la Semana Santa, no será factible el encendido de las luminarias en los actos cofrades como vía lucis, rosarios de la aurora o salidas extraordinarias. Fuera de este ámbito quedarían las hermandades de gloria que no están vinculadas a la Federación y que por el corto número de hermanos que participan en el cortejo no se verían afectadas a la restricción de cera.

Aún así, para poder afrontar un camino de entendimiento con el Consistorio, se establecerá una comisión de trabajo para analizar los distintos casos y llegar a un acuerdo.