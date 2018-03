El bulo de WhatsApp sobre secuestros de niños en Baza que aterroriza a los padres En varios audios se pide a los progenitores que tengan cuidado con sus hijos por presuntos intentos de secuestro a varios menores FRAN JUSTICIA Domingo, 4 marzo 2018, 12:06

Las redes sociales y aplicaciones móviles como WhatsApp se han convertido en un medio cada vez más poderoso para hacer cundir el pánico entre la población, y es que basta que te llegue un audio sobre un atentado o un secuestro para que te plantees seriamente si se trata de un hecho real o de uno de los tantos bulos que circulan a través de este tipo de canales.

En las últimas horas la cuenta no oficial de la Policía Local de Granada ha tenido que desmentir otra broma pesada de este tipo. En esta ocasión se trata de dos audios que circulan a través de WhatsApp en los que se pide a los padres que tengan cuidado con sus hijos por varios intentos de secuestro en El Carpio y en El Romeral, así como también en Baza.

Grupos de #WhatsApp del cole, ¿os han llegado los audios 🎵 de los secuestros de zagales en El Carpio, El Romeral o Baza? Sí, la furgoneta blanca que se lo ha dicho el guardia...

Sabemos que sabes que son un #bulo pero por si acaso te lo confirmamos. Son estos 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/Og1c0rWvFr — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 4 de marzo de 2018

En la primera de las grabaciones escuchamos a una mujer que informa de que un menor de 17 años habría sufrido un intento de secuestro en El Carpio, mientras que dos niñas de nueve años habrían sido las víctimas en El Romeral.

"Zagales si tenéis primos, hijos o hermanos, que tengan cuidado que en baza han intentado llevarse a un zagal con 19 años y el chaval se ve que se ha resistido y no se lo han podido llevar en una furgoneta roja" EL BULO DE BAZA

“He estado con un guardia civil amigo mío y me ha dicho que es verdad. Que tengamos mucho cuidado, que en El Carpio ya están actuando y que por favor se lo pasemos a todos los amigos de nuestros hijos. Pasadlo a todo el mundo porque es verdad. Repito, es verdad. A ver chicas que me han dicho los guardias que les han llegado un aviso de secuestro en El Carpio y en El Romeral, que tengamos cuidado con los niños que si avisan es porque anda cerca la cosa. Las imágenes que a ellos les mandan no nos las pueden mandar porque son privadas, pero que por favor tengamos cuidado”, informaba una mujer en el primero de los audios.

Poco después la misma mujer continuaba dando más datos, “En El Carpio ha sido un chaval de 17 años que lo han querido meter en el coche y claro, el chaval ha tenido más fuerza y se ha escapado. El otro han sido dos niñas de nueve años, que estaban cerca de su casa y se han puesto a chillar. Ha salido gente y el tío de la furgoneta ha salido pitando. El de Carpio era un coche rojo y el otro una furgoneta blanca”, explicaba.

La segunda grabación era algo más corta y afectaba de lleno a los habitantes de Baza, Granada, “Zagales si tenéis primos, hijos o hermanos, que tengan cuidado que en baza han intentado llevarse a un zagal con 19 años y el chaval se ve que se ha resistido y no se lo han podido llevar en una furgoneta roja”, informaba un hombre.

Afortunadamente todos estos casos han sido desmentidos por la cuenta no oficial de la Policía Local de Granada a través de Twitter, así como también por el perfil oficial en Facebook del Ayuntamiento de Loja, por lo que si recibes estos audios, no lo dudes, elimínalos y no contribuyas a difundir el bulo.