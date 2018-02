20 palabras y expresiones 'granaínas' que usas más de lo que piensas

Son numerosas las palabras y expresiones que se usan casi a diario en Granada, muchas de las cuales han adoptado como propias tanto lugareños como foráneos. Además, poco a poco se van extendiendo por el resto de España.

En esta galería, os dejamos una recopilación con las 20 palabras que más nos representan. No podrás decir que nunca has usado la palabra 'enhortao', la expresión 'la vín compae' o has dicho una 'mihilla'.