El metro quita 11.300 coches de la Circunvalación El transporte público gana terreno frente al particular, con una subida superior al once por ciento en tasa interanual. El sistema tranviario ha asumido la notable bajada de la demanda tanto de los autobuses urbanos como de los interurbanos JORGE PASTOR Granada Lunes, 12 marzo 2018, 02:12

El metro de Granada está superando todas las expectativas que se había marcado la Junta. Resulta que, según los informes previos, este nuevo medio de transporte, que está a punto de cumplir los seis meses de funcionamiento, ha reducido en más de once mil el número de vehículos que circulan a diario por una Circunvalación un poquito -solo un poquito- menos colapsada. Las estadísticas que proporciona el aforador semipermanente situado en el punto kilométrico 127,15 de la A-44 dejan poco lugar a las dudas. El pasado enero se contabilizó un promedio de 123.071 automóviles y motocicletas diarios, una cantidad sensiblemente inferior (11.308) a los 134.379 que se registraron en el mismo mes del año anterior. La cifra de camiones, furgonetas y autobuses sí ha crecido levemente en este periodo de tiempo que estamos analizando, pasando de 3.736 a 3.766 -treinta más-.

¿Qué hito trascendente ha sucedido entre medias? Pues que el metropolitano comenzó a funcionar el 21 de septiembre. Y, en efecto, marcó un antes y un después en el sistema de movilidad tanto en la capital como en el Cinturón. Los datos facilitados por el Consorcio de Transportes también son concluyentes. Sigamos tomando como referencia el primer mes de año. Los autobuses que comunican la ciudad con los municipios del entorno redujeron la demanda en 77.687 viajeros -algo más del diez por ciento en términos relativos-, mientras que los buses urbanos han perdido algo más de 300.000 viajes -otro diez por ciento-. Sin embargo, el uso del transporte colectivo, según los títulos computados por el Consorcio, subió en enero en 378.313, lo que supone una tasa de variación interanual ligeramente superior al once por ciento. ¿Moraleja? Las 26.000 personas que cada día se montan en alguna de las veintiséis paradas del metro. Más de 800.000 en el global de todo el mes. Ésta es la clave.

La primera consecuencia positiva ya se ha apuntado unas líneas más arriba. La Circunvalación se ha descongestionado algo. En cualquier caso, la vía no tiene capacidad suficiente para evacuar tanto auto en las horas punta y siguen produciéndose atascos. Pura física. Habrá que esperar a la apertura de la segunda circunvalación que, según han señalado dirigentes del Partido Popular -Fomento no aventura fechas-, podría entrar en servicio este año. El tramo Calicasas-Albolote está abierto desde 2015, mientras que Albolote-Santa Fe se halla al 86% de su ejecución y el Santa Fe-Las Gabias al 85%. El que está menos avanzado, al 22%, es el comprendido entre Las Gabias y Alhendín, de nueve kilómetros de longitud. Cuando se pueda transitar por los treinta kilómetros de la Variante Exterior de Granada, que así ha bautizado Fomento a esta carretera estatal, la Circunvalación se aliviará un poco más.

Menos contaminación

También tiene consecuencias positivas para el medio ambiente. Esta disminución de tubos de escape expeliendo humo se traduce en una rebaja de contaminantes que generan la preocupante imagen brumosa de Granada cuando confluyen durante cierto tiempo tres circunstancias: que no haya precipitaciones, que no corra el viento y que haya mucho tráfico. De continuar con estos once mil vehículos menos las emisiones de anhídrido carbónico menguarán a razón de 4.400 toneladas anuales. También se registrará una reducción de 6,7 toneladas de óxido de nitrógeno al año y de 0,59 toneladas de micropartículas.

Fuentes del Consorcio de Transporte Metropolitano han señalado que todas estas magnitudes son «esperanzadoras» una vez iniciado y estabilizado el uso del metro y su afección sobre el resto de modos, «pero aún más teniendo en cuenta la aminoración de los intervalos de paso de los trenes y del incremento de la velocidad comercial en el transcurso de este 2018». En este mismo contexto hay que enmarcar la remodelación de las líneas de autobuses. «Estas actuaciones buscan mejorar la calidad y eficiencia y la interconexión entre los principales sistemas de transporte», comentan desde el Consorcio.