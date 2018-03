La memoria 'perdida' de Granada: 18 edificios catalogados han sido declarados en ruina en la última década Edificio en ruinas de la Placeta Sánchez número 7. / Alfredo Aguilar La mayoría de los inmuebles de la capital que han perdido su belleza tradicional se encuentra en la zona centro y el Albaicín SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Viernes, 30 marzo 2018, 16:19

Granada es belleza, patrimonio y cultura. Tierra de monumentos y tradiciones que logra atraer a un goteo incesante de visitantes que quieren descubrir cada una de sus históricas leyendas vivas. Pero también hay una Granada que no se ve, que un día estuvo muy presente y que hoy no es más que un un mero amasijo de escombros, paredes destruidas y techos caídos. Se trata de los centenares de lugares de la capital que se encuentran en mal estado o, incluso, en ruina. A este último estado, el más peligroso y preocupante, han llegado 67 edificaciones de la capital desde 2008. Podría pensarse que se tratan de casas antiguas sin valor o edificios que, si no son conservados, tampoco suponen demasiada pérdida para la sociedad, pero los datos dicen lo contrario: 18 de ellos están catalogados, lo que significa que tienen algún tipo de protección por su especial valor, ya sea patrimonial, histórico, artístico, cultural o de cualquier otro ámbito.

De todos los casos de edificios protegidos en este estado, solo seis han sido archivados porque ya se han realizado las medidas pertinentes para que no supongan un peligro para viandantes y habitantes, pero eso no implica –en casi ningún caso se cumple– que hayan recobrado su potencial original y que vuelvan a ser habitables. El resto, esos 12 entornos históricos de Granada ‘perdidos’, continúan sin haber recibido siquiera las primera actuaciones. Para conocer más sobre esta memoria perdida de Granada, aquí os dejamos la 'lista negra' de edificios en ruinas de la capital.

Más de 156.000 euros recaudados por multas

Según los datos aportados por Urbanismo a este periódico, entre el 2014 y el 2016, de los expedientes sancionadores que se impusieron, el 75% ya se ha resuelto, lo que ha posibilitado que en estos tres años la recaudación por sanción haya sido de 156.750 euros.

No todos los inmuebles de Granada están obligados a pasar por estas inspecciones, sino que estas peticiones se restringe a aquellos que tengan más de 50 años. A partir de esa franja, las revisiones se deben hacer cada diez años. Tal y como muestra el Servicio de Conservación de Edificios, en el año 2016 se iniciaron 1.355 informes. La cifra de los que fueron tramitados ascendió a 2.222. «El número es superior porque puede que un expediente se tramite en diciembre de un año y no se inicie hasta el siguiente”» explica Ignacio Rodríguez Arenas, jefe de la sección de Conservación de Edificio del Ayuntamiento.

«Esto hace que los propietarios velen más por el estado de sus edificios, estén catalogados o no. Pero los problemas con estos edificios tienen que ver más con los problemas de los propios propietarios, que en ocasiones son varios que no se ponen de acuerdo o que es una herencia de la que no se quieren hacer cargo. Es más por esos aspectos que por un dejamiento de funciones del Ayuntamiento», señala el concejal. Asimismo, asegura que las épocas en las que más actuaciones se han tenido que llevar a cabo han sido en las que las lluvias y el temporal ha sido más intenso.

Estos son los edificios catalogados de Granada en ruina

Cuesta Rodrigo del Campo número 17

Tal y como muestran los registros de los Servicios de Conservación de Edificios, esta edificación fue declarada en ruina inminente y recibió una orden de demolición de aquellas partes que no estuvieran catalogadas en enero de 2010. En la actualidad, este inmueble que está protegido por el Plan Especial Alhambra está archivado, lo que significa que ya se han acometido las actuaciones necesarias para que no resulte peligroso ni haya riesgo de derrumbe, pero esto no supone que se haya recuperado su esplendor original ni vuelva a ser habitable.

Calle San Andrés número 6

Se trata de una vivienda también situada en el centro de la capital que fue decretada en ruina física inminente el 15 de enero de 2010. “Este tipo de ruina se declara cuando el edificio está en tan mal estado que hay que hacer una operación de conservación o demolición inmediata porque hay colapso de parte del edificio. Son condiciones que no se pueden demorar en tramitar un expediente, sino que hay que declarar la ruina física de manera inmediata”, señala sobre este tipo de casos el jefe de sección de los Servicios de Conservación de Edificios, Ignacio Rodríguez Arenas. En la actualidad, igual que en el anterior caso, su caso está archivado. Su nivel de catalogación no es muy alta, es de un 4,1 del PEPRI Centro, pero, aún así, su inclusión en este plan la hacen una joya a cuidar del patrimonio de Granada.

Plaza de Santa Ana, 1

Plaza de Santa Ana, 1

También en el entorno del Albaicín se encuentro este edificio catalogado de Granada y que ha sido declarado ruina legal urbanística, caso en el que, tal y como comentó a este periódico Ignacio Rodríguez Arenas, puede que no se tenga que llegar a la demolición del edificio y que su estado de ruina no sea tan peligroso como en la ruina física inminente. Uno de los aspectos más controvertidos es que en este tipo de runa el propietario puede rescindir el contrato de sus inquilinos, aunque estos pueden tener acceso a indemnizaciones.

Placeta de los Naranjos, 6

Este edificio del centro de la capital fue declarado en ruina física inminente en enero de 2013. En la actualidad, su causa está archivada. Tanto esta edificación como la de Plaza de Santa Ana número 1 están protegidos por el PEPRI Albaicín con un nivel 4.1.

Placeta Sánchez, 7

Otro de los supuestos que se pueden dar es que la situación de peligrosidad y ruina sea tan grave que las actuaciones se reclamen en la zona de manera urgente. Es lo sucedido con este inmueble del Albaicín, que fue declarada una ruina legal urbanística en febrero de 2013.

Calle Santa Ana, 6

Lo mismo sucede con el inmueble de la calle Santa Ana, 6, que en la actualidad se encuentra con una orden de ejecución urgente a causa de la ruina física inminente que fue declarada en 2013. Por el momento, no se han reformado el edificio.

Paseo de Cartuja número 49

Este edificio del barrio de Beiro que cuenta con un nivel 3 de catalogación según el PGOEU también ha sido declarado ruina física inminente. El expediente, que data del 25 de junio de 2010, no ha sido archivado, sino que en los datos de Urbanismo se señala este en torno como de orden ejecución incumplida, lo que muestra que sus propietarios continúan sin realizar las acciones de conservación e inspección requeridas.

Barranco de los Naranjos, 16 y 17

En mayo de 2012 se declaró este inmueble del Albaicín en ruina física inminente. En este caso, las actuaciones ya han comenzado por parte de los propietarios, pero no ha llegado al punto en el que sea archivado por la finalización de las obras pertinentes.

Calle Buensuceso, 2

La forma de actuar del Ayuntamiento de Granada en el caso de viviendas en ruina es dar a los propietarios de pisos en mal estado un año de plazo para que realicen los Informes de Inspección Técnica de sus edificios. Si no lo hacen, se les da una prórroga de tres meses en los que ya se convierte en una obligación que no pueden saltarse bajo ningún concepto. Si ni en ese momento se consigue la colaboración de los propietarios, el Ayuntamiento puede poner sanciones económicas que pueden llegar hasta los 3.000 euros. A ese punto ha tenido que llegar Urbanismo con la vivienda de Buensuceso, 2, que en la actualidad tiene impuestas “multas coercitivas” para lograr que empiecen de una vez las acciones en la zona. En la actualidad y desde marzo de 2013, este entorno está declarado en ruina legal urbanística.

Calle Guinea, 8

“Orden de ejecución urgente”: éste es el estado en el que se encuentra este inmueble del Albaicín, cuya declaración de ruina física inminente se registró en octubre de 2013 y que cuenta con una catalogación de 3.1 según el PEPRI Albaicín.

Placeta de Castillas 1 o de los Ortega 1

En el corazón del Albaicín están la mayor parte de los edificios en ruinas de Granada. Entre ellos se encuentra esta casa de la Placeta de Castilla, que desde 2013 está considerada en ruina física inminente.

Placeta de San Miguel Bajo número 13

Otro de los lugares que ha logrado el archivo de su expediente ha sido este situado en pleno Albaicín. Fue en octubre de 2013 cuando fue declarada ruina física inminente y, desde ese momento, se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para que el entorno no sea un peligro para viandantes y posibles habitantes.

Calle Santo Sepulcro del Sacromonte, 9

Al igual que en otros casos del Albaicín y el centro, este lugar se encuentra en orden de ejecución urgente por su declaración de ruina física inminente. Tal y como comenta la sección de Conservación de Edificios del Ayuntamiento, a pesar de que hay que insistir en diversas ocasiones de la necesidad de realizar las actuaciones necesarias, en la mayoría de ocasiones el propietario acaba cediendo y llevando a cabo las medidas necesarias.

Camino del Sacromonte, Barranco de las Cuevas de Reverte

Lo mismo sucede con este lugar del Albaicín, cuyo estado de trámite es una orden de ejecución urgente debido al estado del edificio.

Placeta de la Miga, 25 con Cuesta de Gomérez 25

Este inmueble protegido por el Plan Alhambra ya ha sido archivado, pero en noviembre de 2014 fue declarado en ruina física inminente.

Calle Tiña, 25

Los propietarios de este inmueble del Albaicín ya se han puesto manos a la obra y las obras de mejora ya se encuentran en marcha. A pesar de ello, sigue estando registrada como una ruina legal urbanística en los registros del Ayuntamiento de Granada.

Calle Moral de la Magdalena, 23

En algunos casos, la situación en la que está el inmueble hace que sea el propio Ayuntamiento el que haga las actuaciones necesarias para adecentar la vivienda debido a la peligrosidad que ocasiona o la probabilidad de derrumbe que puede conllevar. Pero no se trata de una actuación altruista, sino que, tras la obra, el Consistorio pasa la factura al propietario y, si éste se niega a pagar, se le obligará a abonar la cuantía íntegra a través de multas. Es lo que ha sucedido en este edificio del centro de Granada, protegida con el nivel de catalogación B del plan PEPRI Centro.

Calle Santo Sepulcro del Sacromonte, 4

Otra de las actuaciones urgentes planteadas por Urbanismo se encuentra en la calle Santo Sepulcro del Sacromonte. Este edifico del Albaicín fue declarado ruina física inminente en febrero del 2017 y aún continúa sin mejorar su situación.

La ruina, una excusa para echar a los inquilinos

El pasado mes de septiembre, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, afirmó que hay un centenar de edificaciones en Granada que se encuentran en estado de abandono. Además, indicó que entre el 15 y el 20% de los edificios históricos del barrios como Realejo o el Albaicín se encuentran en situación de ruina. Tal y como comentó a este periódico, la declaración de ruina de las viviendas es utilizada por muchos propietarios como excusa para echar a los inquilinos que tienen alquiladas las viviendas, bien sea para volver a utilizarla ellos mismos o para venderla a cualquier empresa hotelera que esté interesada en el inmueble.

Sobre este asunto, Ignacio Rodríguez Arenas asegura: «La declaración de ruina legal urbanística -uno de los tipos de ruina que se pueden declarar- implica la rescisión del contrato de alquiler. Es el propietario el que la solicita, pero el juez puede establecer indemnizaciones para los inquilinos si lo ve conveniente».