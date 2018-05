Importante aviso de la Policía de Granada: «Cuidado con esto si vas a la Feria del Corpus» Lanza este mensaje a través de su cuenta de Twitter ANA ÁVILA Domingo, 27 mayo 2018, 12:02

Ya ha comenzado la Feria del Corpus de Granada 2018 con el encendido del recinto ferial de Almanjáyar, que este año tiene 68 casetas y nueva pavimentación. Desde su cuenta de Twiter, la Policía Local de Granada no ha querido perder la oportunidad de dar un consejo a todos los asistentes al evento.

«#PoliConsejo. Si vas al #Corpus2018 te recomendamos que te desplaces en el bus ferial o en el metro de Granada para evitar atascos. Aún así, si vas en tu vehículo particular no aparques en cualquier parte y no dejes nada de valor en su interior (y mucho menos a la vista)», afirma la Policía Local en su cuenta de Twitter.

Los agentes recomiendan el uso del transporte público (metro o bus) para llegar al recinto ferial, en caso llevar vehículo propio «no aparcar en cualquier lugar», «ni dejar nada de valor a la vista».

Para llegar al ferial en transporte público, la Junta de Andalucía ha informado de que el metro de Granada llevará a cabo medidas especiales de ampliación de horarios y medidas de seguridad. Se dará servicio ininterrumpido de transportes a partir del miércoles de la Tarasca, hasta la madrugada del sábado 2 al domingo 3 de junio, día en el que termina la Feria del Corpus.