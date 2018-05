iDental cierra «hasta nuevo aviso» y deja a cientos de granadinos sin tratamiento La clínica, cerrada ayer a cal y canto. / RAMÓN L. PÉREZ Ya hay más de quinientos afectados y más de un centenar de denuncias presentadas en los juzgados por la presunta estafa de esta clínica 'low cost' JOSÉ RAMÓN VILLALBA Jueves, 24 mayo 2018, 12:51

Los vaivenes de la clínica iDental continúan adelante después de que solo en Granada sume ya más de un centenar de demandas por presunta estafa a clientes que han pagado un tratamiento y aún no lo han recibido o aquellos otros que se quedaron a medias. Todas estas demandas llevan ya más de medio año presentadas. Ahora ha surgido un nuevo problema: la clínica ha cerrado «hasta nuevo aviso».

La Guardia Civil se personó el pasado martes en la clínica después de que un paciente intentara agredir a un dentista. Los trabajadores estaban dentro de la clínica aunque llevaban ya días sin recibir material para poder atender a sus pacientes. Desde ese mismo martes, tienen colgado un cartel en la puerta principal de la clínica que dice lo siguiente: «Por causas ajenas al personal de la clínica, para garantizar nuestra seguridad y la de los pacientes, la clínica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso». Junto a este cartel se aportan dos teléfonos, en uno de ellos no responde nadie y en el otro atiende una clínica dental de Madrid donde aseguran que «no tienen nada que ver» con «iDental Granada». IDEAL también intentó contactar ayer con el gerente de iDental y nadie respondía en su teléfono.

«Nos consta que cada vez hay más denuncias y creemos que han cerrado porque no tienen material para atender a los pacientes. Los trabajadores han estado aguantando hasta que han echado el cierre. Hay mucha gente que está en tratamiento y no sabemos aún si lo podrán terminar o no», apunta Gonzalo Flores, portavoz de los afectados y vicepresidente de la asociación constituida a nivel nacional para defender los derechos de los clientes que han visto sus derechos pisoteados después de abonar tratamientos que no han recibido.

Algunos de los centenares de pacientes de Granada que se han quedado a medias del tratamiento o han pagado sin recibir nada a cambio están recibiendo, vía 'whatsapp', un aviso de iDental para comunicarles que el cierre es temporal y estén atentos ante un nuevo aviso para acudir al centro. Ayer, había un grupo de ellos en la puerta de la clínica: «No sabíamos que estaba cerrada. Esto es una vergüenza, ¿qué pasa con nosotros ahora?», preguntaba ayer uno de los pacientes en la misma puerta de este centro. «En estos momentos, hay distintos bufetes de abogados que están llevando las denuncias. Queremos soluciones ya porque es muy injusto todo lo que está ocurriendo con nosotros», advierte Gonzalo Flores.

El Defensor del Ciudadano en Granada, Manuel Martín, pidió en marzo soluciones para el importante número de damnificados que viene dejando esta clínica dental 'low cost'. Exigió «medidas urgentes» para las personas afectadas por los «tratamientos de baja calidad» que ha expuesto que se han llevado a cabo en la clínica iDental. En una rueda de prensa del pasado mes de marzo con algunas de las personas afectadas en Granada por esta situación, Manuel Martín explicó que se puso en contacto el 21 de febrero con la dirección de esta clínica para «mediar» en el asunto y que la empresa dé «soluciones».

Los afectados, que han creado una página en Facebook que aglutina ya a más de 550 miembros, se dividen en tres grandes grupos: los que no han recibido el servicio, los que lo tienen «a la mitad», y aquellos que «han recibido un tratamiento con materiales de baja calidad y que se encuentran con la necesidad de reparar los daños causados». Hasta la fecha, el Defensor de la Ciudadanía no ha recibido «contestación ni respuesta» de la empresa.

De momento, la clínica permanece cerrada «hasta nuevo aviso». En los juzgados hay más de un centenar de denuncias de granadinos que se consideran «estafados», aunque los afectados ya superan los quinientos clientes solo en Granada. Los teléfonos para reclamar o recibir una explicación no contestan, al menos así ocurría ayer. Y mientras tanto, son muchos quienes aguardan el final de sus tratamientos o la devolución el dinero.