El día que el dinero del Granada CF apareció en un contenedor 00:46 En julio de 2010 encontraron una gran cantidad de dinero en los contenedores cercanos a la sede del club en Recogidas JUAN ENRIQUE GÓMEZ GRANADA Miércoles, 31 enero 2018, 12:29

Artículo publicado en IDEAL el 22-07-2010.

Nadie en la sede del Granada Club de Fútbol, en la calle Recogidas, podía creerlo. A media mañana descubrían que parte del dinero que se encontraba en la sede social y administrativa del equipo granadino, había desaparecido. Las bolsas donde se encontraba guardado a la espera de ir a ingresarlo al banco habían sido depositadas por una limpiadora en los contenedores de reciclaje de papel que se encuentran en la calle, debajo de las ventanas de la sede del club. La pérdida activó todas las alarmas. Una hora después las bolsas se recuperaban y volvían a la sede del club, donde nadie ha querido hacer declaraciones ni explicar lo ocurrido, donde el gerente del club, ha indicado únicamente que “el problema se ha solucionado y es algo que puede pasarle a cualquiera”.

A las 11,30 horas de la mañana, directivos del club, con Enrique Pina que intentaba no dejarse ver demasiado, esperaban a que la Policía Local retirase más de una decena de motos que se encontraban situadas sobre los contenedores de reciclado, una operación para la que fue necesaria la presencia de tres grúas municipales. Inmediatamente después, operarios de la empresa de basuras, Inagra, procedían a abrir la tapa de los contenedores. Dos de los responsables administrativos del club indicaron a uno de los operarios cuáles eran las bolsas azules de basura que tenían que sacar del contenedor de reciclado. Los responsables del club se llevaron las bolsas sin dar ninguna explicación.

IDEAL ha intentado, en conversación directa con el gerente del club, conocer la versión oficial de lo que ha ocurrido. La única respuesta ha sido que el club no va a hablar de este tema. No han respondido sobre el hecho de que el dinero no estuviese ya en un banco y que existiese la posibilidad de que se confundiese con papeles para tirar al contenedor de reciclado.

Directivos del club han declarado a algunos medios de comunicación que las bolsas sólo contenían documentos importantes, pero no había dinero alguno. Una declaración que también ha sido comunicada por el portavoz de prensa del club al autor de esta información, al que ha indicado que toda la información es falsa y no había dinero alguno.