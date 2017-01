Guardiola: «Estoy aproximándome al final de mi carrera como entrenador»

Pep Guardiola no quiere perpetuarse en los banquillos. Su adiós, de hecho, podría darse en un periodo de tiempo no muy lejano, según se desprende de una entrevista concedida a la cadena NBC. "No voy a seguir siendo entrenador con 60 o 65 años", ha declarado el técnico. "Voy a estar tres años o quizá algo más de tiempo (en el Manchester City), pero estoy aproximándome al final de mi carrera como entrenador, de eso estoy seguro", ha agregado.

Pese a que sólo lleva nueve años en los banquillos y que la actual es la primera de las tres campañas que tiene firmadas como técnico 'citizen', Guardiola únicamente contempla ir hacia adelante en su carrera. "Quiero pensar que el siguiente paso será mejor; si no, ya no estaré aquí", ha manifestado a la NBC.

Una entrevista en la que el técnico, que dirigió este lunes a su equipo en la victoria frente al Burnley en el partido correspondiente a la vigésima jornada de la Premier League, se permite incluso bromear respecto a sus planes de futuro. "Estaré en un campo de golf. Si me buscas estaré allí seguro", indicó.

Guardiola dirigió al Barcelona B en la campaña 2007-2008. Posteriormente pasó al primer equipo, en el que estuvo entre 2008 y 2013, tiempo en el que conquistó tres títulos de Liga, dos de la Copa del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Antes de fichar por el Manchester City, estuvo tres campañas al frente del Bayern de Múnich en las que su equipo fue el dominador de la Bundesliga y en las que sumó también una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.