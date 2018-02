Consumo recibe 300 reclamaciones contra una franquicia dental Sede de iDental en Granada / V.S.C. Los afectados han convocado hoy una concentración frente a la sede. Idental fue adquirida tras su quiebra por el fondo de inversión Weston Hill que ha asumido todas las reclamanciones de los pacientes VANESSA SÁNCHEZ Granada Lunes, 12 febrero 2018, 13:47

Granada es también una de las provincias afectadas por la empresa Idental. Según varias oficinas de Consumo municipales (OMIC) consultadas y el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía hay cerca de trescientas personas afectadas porque la franquicia ‘low cost’de la odontología dejó a medias o ni empezó un tratamiento para el cual los pacientes tenían que solicitar una financiación que sí han continuado pagando. Por eso hay convocada hoy una concentración a las 5.00 pm frente a las instalaciones de la empresa.

A mediados de 2016 las OMIC de la provincia y el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía comienzan a recibir consultas y reclamaciones porque iniciaron un tratamiento con Idental y no se estaba llevando a cabo. La empresa ofrecía un servicio a muy bajo coste, un tratamiento que según explicaban a sus futuros pacientes costaba «unos 20.000 euros pero reducían el precio a 3.200 gracias a una subvención» relata Agustín afectado por Idental. Una subvención que «no existe» dice el jefe de la OMIC del Ayuntamiento de Granada. Pero esa subvención era el gancho para que el paciente aceptase el tratamiento y su financiación para el pago al contado a Idental. Cuenta Agustín que después de meses de espera le dijeron que tenían que hacer otras fundas «porque no cogían por las paletas». Por ello tuvo que pagar otros 800 euros más haciendo un nuevo crédito. Él está en paro, el crédito es a nombre de su madre que cobra una pensión. Dice haber perdido oportunidades de encontrar un trabajo porque «con ese aspecto parece un yonqui» y no le contratan.

Uno de los moldes que una de las afectadas señala que le hizo la empresa. / IDEAL

En 2017 las denuncias se acumulan y la empresa recibe las visitas de los inspectores del Servicio de Consumo de la Junta. En recepeción se encontraba la única empleada que seguía acudiendo a su trabajo porque al resto del personal no había cobrado su sueldo en varios meses. A mediados del año pasado, la sede que está en el polígono de Olinda, en Pulianas, estaba cerrada porque Idental entra «en quiebra», según informan desde inspección de Consumo. En ese momento, las reclamaciones y comunicaciones de las diferentes oficinas de Consumo no eran respondidas y cuando lo hacen, sobrepasan el plazo que estipula la normativa. Por eso Consumo abrió expedientes sancionadores.

25 millones de problemas

Según fuentes de Idental y de la Delegación de Consumo en octubre la empresa fue adquirida por Weston Hill por 25 millones de euros. En este precio se incluyó la deuda con los trabajadores; «la mayoría son absorbidos por la empresa» dicen desde Idental en Granada. «La nueva dirección ha volcado todos sus esfuerzos en resolver las incidencias» ha señalado la portavoz de Weston Hill en Madrid a IDEAL, y apunta que la gerencia ha «tramitado el 60% de las devoluciones de dinero». También aseguran que esperan «dar por concluido a finales del mes de febrero» este proceso.

De 800 a 10.000 euros

Ante la desesperación de estar pagando un crédito que va desde los «800 euros a los 10.000» según el responsable del Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, Manuel Ruiz, muchos han iniciado el trámite por vía penal. Además de la concentración de ayer, los afectados están planificando otras acciones . Daniel, marido de una de las afectadas, asegura que contarán con la colaboración del defensor del ciudadano tras mantener una reunión con él.«Hay al menos tres despachos de abogados de Granada que están tramitando las denuncias, nuestra abogada lleva unos 10 casos pero los otros dos llevan entre 50 y 60 casos», dice el que es también adminsitrador del grupo a través del cual se organizan y que está formado por cerca de 200 personas. «Muchos de los afectados no pueden costearse un abogado», dice Dani. Agustín explica a este respecto que para iniciar el trámite judicial necesitan los expedientes clínicos pero «Idental no los facilita», indica Agustín que asegura no tener dinero tampoco para requerirlo mediante burofax.

El Colegio de Odontólogos

El responsable de la Oficina Municipal de Consumo de Granada ha informado a IDEAL que están manteniendo reuniones con el colegio de los profesionales odontólogos para conseguir llegar a un acuerdo y atender a los afectados que aún no han recibido tratamiento sin que este servicio suponga un sobrecoste para los pacientes. Sin embargo, en algunos medios nacionales y según argumentan trabajadores de la propia empresa en Granada, «los colegios odontólogos ven con recelo este tipo de empresas porque bajan los precios y hacen asequibles estos servicios».

Según la información facilitada por Consumo, la empresa ha dado citas para este mes a algunos de los afectados. Muchos confían en poder hacerse ese tratamiento que han esperado desde hace más de un año y del que han pagado una parte a la financiera, por lo que han paralizado el trámite de la reclamación en Consumo. En el centro de iDental en Granada, abierto de nuevo en diciembre, el eslogan es ‘Dentistas con corazón’ y en la fachada el nombre comercial está acompañado por ‘Asistencia Dental Social’. En los próximos meses se comprobará si esas personas con pocos recursos pueden sonreír de nuevo.