Sin colas y sin entradas en la puerta de la Alhambra 01:50 El nuevo sistema está a pleno rendimiento y así es recibido por los visitantes. / VANESSA S. CORTÉS Termina el plazo de convivencia del antiguo y del nuevo sistema de compra de tiques para el conjunto monumental VANESSA SÁNCHEZ Granada Jueves, 4 enero 2018, 01:16

Donde antes se formaban las colas de espera para poder conseguir una entrada del día a la Alhambra ya sólo quedan los postes separadores. Fuera de las taquillas, seguridad y personal de información atienden, detrás de otros postes, a los turistas que se acercan para comprar un tique o para otras consultas. “No hay entradas para hoy, el día más cercano en el que hay alguna es el domingo, pero si consulta en la web a partir de las 12 de la noche de hoy, puede que se liberen algunas de las que estaban reservadas”, dice uno de los trabajadores de la Alhambra a unos turistas; lo dicen en castellano y en inglés y numerosas veces porque siguen siendo muchos los que prueban suerte a comprar los tiques del mismo día en el monumento.

V.S.C.

El pasado 1 de octubre entraba en funcionamiento el nuevo sistema de venta de entradas del Patronato de la Alhambra. Como los tiques se pueden reservar con tres meses de antelación no se pudo prescindir del antiguo sistema desde el arranque del nuevo. Además, a esta circunstancia se sumó la caída de la web o el fallo de los cajeros de venta y canje instalados en la entrada del monumento.

El objetivo con el nuevo sistema es que se termine la reventa y se eviten las colas. En una visita a las puertas del monumento parecen logrados ambos objetivos. No hay colas, los turistas se derivan a la compra online. Los que sí podrán visitar la zona de los Palacios Nazaríes en la misma mañana, muestran su satisfacción con la web y con el sistema. “Llamé a la oficina de Turismo de Granada y me explicaron muy bien que tenía que hacerlo a través de internet ; entonces vi una visita que era de unas dos horas y media para ir con los niños y la reservé en octubre, con mucha antelación para poder tener la visita porque si no es imposible” cuenta Margarita Puente que viene de Madrid. “Nos costó encontrar fecha pero fue lo único, metiéndonos casi a diario pudimos reservarlas”, dice Isidro Priego que reservó hace una semana su acceso.

Por otra parte, el nuevo sistema de entradas funciona de forma nominal, por lo que impide la reventa de tiques y un mercado paralelo en los accesos al monumento, situación que era posible en las circunstancias anteriores tal y como informó IDEAL en el pasado mes de octubre. En los últimos años, la Alhambra ha sido el monumento más visitado de España y casi llega a su cupo de visitantes, 2.763.500 al año y unos 8.500 al día, por lo que se trata de un producto turístico limitado para poder ser protegido y preservado. Es por esto que los agentes de viajes no ven con buenos ojos que no se ponga límite al número de empresas autorizadas para comprar parte del 39% de los tiques reservados a este tipo de servicio. El criterio con el que se distribuyen entre agentes consolidados y empresas de reciente creación que según los primeros “especulan” con los precios es una de las dudas que el colectivo presentaba en un documento al Patronato de la Alhambra en septiembre. También el PP lo hacía en el Parlamento de Andalucía que respondió con una invitación a consultar la documentación en el mismo monumento.