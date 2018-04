Resuelven intervenir para convertir el cerro de San Miguel en un parque y acabar con las cuevas ocupadas Desalojo y tapiado por parte de la Policía Local de cuevas del Cerro de San Miguel, en 2007. / Ramón L. Pérez El plan especial de Urbanismo estará listo a final de año, eliminará cuevas y creará un parque en el cerro | El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) así lo ordena desde hace 17 años, «y ahora vamos a acometerlo», explica el edil Fernández Madrid JAVIER F. BARRERA GRANADA Miércoles, 18 abril 2018, 01:19

El Cerro de San Miguel alto se convertirá en un gran parque, «en una zona verde para el disfrute de todos los granadinos», confirma el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid. «Nos dotaremos del instrumento legal y urbanístico para solucionar el grave problema de las cuevas ocupadas y devolveremos una de las zonas más bellas de la ciudad a los granadinos, para que puedan disfrutarla con total seguridad», añade el concejal.

El edil, que además es el presidente de la junta municipal de distrito del Albaicín, conoce el problema de las cuevas ocupadas de primera mano. Para que no se le 'olvide', cada mes, puntualmente, recibe la queja pertinente de la asociación de vecinos sobre el tema. Cada mes una crítica diferente; cuando no son bares ilegales, son los perros peligroso sueltos. Cuando no es una cueva que se ha venido abajo es una trifulca entre los moradores, los ruidos, los fuegos descontrolados, la generalizada sensación de impunidad y de falta de seguridad que campa por el lugar.

El edil de Urbanismo explica que la situación en el Cerro de San Miguel es insostenible: «La ocupación de las cuevas es permanente y es escandalosa. En el Cerro de San Miguel están haciendo hasta obras en las cuevas y abren caminos sin control alguno». «Hemos detectado que el campo de fútbol situado detrás del mirador es un aparcamiento ilegal de caravanas, pese a que hay señales que prohiben directamente el estacionamiento. Esto lo estamos arreglando también», añade.

Desalojo

La solución que va a aplicar Urbanismo para normalizar la situación actual en San Miguel Alto es desarrollar un plan especial para la zona, una prerrogativa que viene recogida expresamente en el PGOU del año 2001 al calificar todo el Cerro de San Miguel como zona verde, donde el suelo no es urbanizable.

A este plan se le añade «un completo expediente de desalojo que estamos preparando, porque es nuestro terreno, de todos los granadinos». El concejal critica que «en diecisiete años no se haya hecho el plan especial. Y ahora lo hacemos nosotros. Ya hemos empezado la tramitación y luego pasará a la aprobación inicial del pleno y el resto de trámites, con lo que creemos que estará listo para fin de año», vaticina.