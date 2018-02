Las agencias podrán comprar las entradas a la Alhambra con un año de antelación Las entradas de los grupos también serán nominativas tras el acuerdo de ayer. / Ramón L. Pérez Es uno de los acuerdos al que ha llegado el Patronato con las diferentes agencias de viajes tras la reunión de seis horas celebrada ayer por la tarde VANESSA SÁNCHEZ Granada Domingo, 4 febrero 2018, 02:59

El Patronato de la Alhambra ha acordado con los empresarios que comercializan en grupos las entradas del monumento reservar un cupo del 10% para que las agencias puedan adquirirlas con un año de antelación. El otro acuerdo es que también los grupos de turistas que visiten la Alhambra deberán tener entradas nominativas. Para ello, las empresas dispondrán de hasta tres días antes de la visita para aportar los datos de cada visitante.

Según el director de la Alhambra, Reynaldo Fernández, este sistema nominativo estará puesto en marcha a principios de junio debido a que hay agencias que ya han adquirido las entradas. Fernández ha expresado, en conversación telefónica con IDEAL, que era lo que quería el Patronato de la Alhambra por motivos de seguridad. «También vamos a poner nuestro granito de arena para reducir las malas prácticas», avanzó. Este sistema nominativo ya estaba en marcha para las entradas individuales, las de grupo tenían un identificador único hasta este acuerdo.

Aunque es una reunión que se celebra cada dos meses, el encuentro de ayer era «especialmente importante por las decisiones que se iban a tomar», según señaló el director del Patronato. Asistieron el delegado de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía, Guillermo Quero, la concejala de Turismo, Raquel Ruz, el gerente del Patronato Provincial de Turismo de Diputación, Enrique Medina, y Rafael Pérez, catedrático de la Facultad de Matemáticas que dirige un equipo de investigación para hacer de la Alhambra un monumento inteligente.

Ámbito privado

Del ámbito privado también acudió una amplia representación: el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, el presidente de la federación andaluza del sector, presidente de la Confederación Española de las Agencias de Viaje y el presidente de Spain DMC, una entidad que aglutina a agencias de viaje a nivel europeo y que está especializada en la organización de eventos para otras compañías. Con esta amplia asistencia a la reunión, «llegar a un acuerdo sobre que las entradas sean nominativas ha sido muy importante», declaró el director del Patronato de la Alhambra.

El segundo «logro» de la reunión, es que las agencias puedan obtener con una antelación anual entradas de grupos. La Alhambra destinará para esta iniciativa el 10% del cupo de tiques para las empresas autorizadas. Fernández explicó que van vinculadas a unos requisitos. Las entradas reservadas con esta antelación deberán ser abonadas cinco meses antes de la visita y, además, los visitantes serán identificados, «por lo cual, vamos a ver cómo funciona ese largo plazo para que quien quiera tener una visita programada con tiempo pueda darle seguridad a su cliente de que podrá entrar al monumento», apostilló.

Desde el sector se pide desde hace tiempo que la Alhambra limite el número de agentes autorizados que pueden optar a la compra de las entradas grupales y que según los propios profesionales «especulan» con los tiques al «revenderlos a otras agencias que sí tienen un grupo para visitar el monumento», tal y como informaba IDEAL hace unos meses. Sin embargo, Reynaldo encuentra este tema ajeno a las competencias del Patronato.

Competencia para denunciar

«Si una agencia ubicada en Bilbao, Pekín o Londres está realizando una mala práctica, no es competencia de la Alhambra denunciar a esa empresa. Si las otras agencias ven que hay una mala práctica, quien debe denunciarlo es su federación ante Hacienda o ante la Policía que son las que pueden actuar en ese tipo de cosas. La Alhambra no puede actuar en lo que hace una empresa en su casa, en su sede, que puede estar en el quinto pino. Nosotros ahí no tenemos ninguna competencia», señaló Reynaldo, en alusión a la polémica que ha vuelto a surgir en los últimos días.

En lo que respecta a la limitación del número de agencias, señaló que la Alhambra no es la que tiene el registro de las agencias de viajes ni la que dice que sí o que no puede registrarse. «Si los profesionales quieren limitar el sector nos parece legítimo, ya hay otros gremios como los taxis o las farmacias, pero que lo planteen donde lo tienen que plantear que es a nivel nacional porque tampoco la Comunidad Autónoma podría hacer una limitación del sector si no está a nivel nacional y no está a nivel europeo, no es que estemos de acuerdo o no, es que no es competencia de la Alhambra», argumentó.

«No somos la policía»

Sobre la opción de retirar el código a las agencias que realicen malas prácticas, el director del Patronato de la Alhambra dijo que para poder hacerlo esa mala práctica debe estar demostrada y, para ello, el órgano competente debería retirarle antes la acreditación de agencia. «Y ese órgano no es la Alhambra, es la Policía, es la Consejería de Turismo y es a nivel nacional también la legislación en el sector turístico. Si nosotros retiramos los códigos de agentes autorizados sin que tengan una penalización por parte de quien le da la licencia y que no somos nosotros, esas empresas podrían ponernos una demanda y la ganarían con toda la razón. Se pide a la Alhambra cosas que son competencia de otros», resumió Reynaldo Fernández.

Al mencionar el caso de las entradas revendidas a otras agencias por cinco veces su precio, tal y como publicó IDEAL en diciembre del año pasado, señaló que no disponen de esos datos y que si alguien los tiene debe denunciarlos a las autoridades competentes. «Lo que no se le puede pedir a la Alhambra es que sea el policía porque no los somos», zanjó el director del Patronato del conjunto monumental.