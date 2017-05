Cuatro meses para trasladar la escuela de idiomas a Arrayanes

La Escuela Oficial de Idiomas se trasladará en el mes de septiembre a unas instalaciones propias junto al colegio Arrayanes. La Junta de Andalucía mantiene en su cronograma educativo para el curso próximo la mudanza desde el IES Francisco Ayala hasta su nueva ubicación junto al parque comercial Kinépolis, pero un estudio del sindicato CC OO, al que ha tenido acceso este periódico, plantea «serias dudas» para que esté «a tiempo y con el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento el curso que viene».

La secretaria general de Enseñanza de CC OO Granada, Mercedes González, plantea que las obras previstas «no son suficientes» y considera que no se ha hecho «lo necesario» para dotar a la Escuela de la infraestructura necesaria para que pueda abrir el 1 de septiembre.

La Junta de Andalucía contradice la versión del sindicato y ayer se mostró convencida de cumplir con el último plazo establecido y que la Escuela esté disponible en Arrayanes para los alumnos dentro de cuatro meses. El delegado territorial de Educación, Germán González, expuso ayer que se tendrá que realizar una mudanza de aparatos y material, pero «no hay ningún dato que nos indique no vayamos a llegar a tiempo. Ya hay un dinero liberado para acondicionar las instalaciones de la docencia». Sobre esta mudanza, CC OO asegura que parte del material que ahora se utiliza por la Escuela es del IES Francisco Ayala y que si no realiza una inversión por parte de la Junta se producirá un perjuicio para los futuros alumnos.

El gobierno andaluz trabaja con el horizonte de abrir el edificio junto al CEIP Arrayanes en menos de cuatro meses y ya ha indicado a la Escuela Oficial de Idiomas que amplíe su oferta para que haya «más variedad, con clases por la mañana y por la tarde». También está previsto que se ofrezcan los títulos C1 de inglés, francés y alemán en modalidad semipresencial.

Acceso

El estudio realizado por CC OO va más allá e incide en que la nueva ubicación «se aleja de las zonas más pobladas del área metropolitana, dificultando el acceso a estos estudios a miles de granadinos». Argumenta el sindicato que muchos de los desplazamientos se realizarán en transporte público, «dado que una parte importante del alumnado de la Escuela es menor de edad», y que la mayoría de las rutas de comunicación están lejos de esta nueva sede. «A casi 30.000 habitantes del área metropolitana se les aleja la Escuela», declara Mercedes González.

El Ejecutivo andaluz no piensa igual que el sindicato y expone que el nuevo centro de la Escuela se encuentra «a escasos metros de la autovía, por lo que entendemos que es más sencillo acceder a él, así que no le vemos mayor complicación. No compartimos esa dificultad que se transmite». Germán González explica que la Escuela Oficial de Idiomas se ha ubicado en este punto para «mejorar en todos los aspectos, en una zona de expansión de la ciudad, con transporte público y una entrada y salida fácil desde la autovía».