La 'mala follá' de Granada llega hasta The New York Times

The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, ha sacado a relucir los encantos de Granada en un reportaje sobre los viajes y el amor, en el que el escritor Alexander Chee relata su experiencia de «amor frustrado y traición» en la ciudad de la Alhambra, junto a una ex pareja, que «le llevó de la mano a uno de los lugares más bonitos del mundo».

La mala follá, tan propia de nuestra ciudad, también tiene un hueco en este reportaje

En su relato, cuenta las primeras impresiones que le produjeron las visitas a los lugares en los que Lorca había dejado su rastro y sus pensamientos sobre «cómo una ejecución por parte de los fascistas dio un valor incalculable a la figura del poeta».

Además, explica con todo lujo de detalles el paisaje y el ambiente que se podía percibir desde el apartamento en el que se alojaron, muy cerca de la Carrera del Darro, en pleno barrio del Albaicín, «donde el sonido de las guitarras era la melodía que les acompañaba a cada paso».

Chee recuerda que una de las cosas que le impresionaron a su llegada a la provincia fueron «los paisajes repletos de olivos, algo cuyo sentido entendió al probar por primera vez el aceite de oliva de Granada». En este punto, el escritor relata su gusto por «la gastronomía granadina, así como por los vinos, las actuaciones de flamenco, los azulejos de la Alhambra, las fuentes de origen musulmán y las tabernas más castizas».

La mala follá, tan propia de nuestra ciudad, también tiene un hueco en este reportaje. Chee explica que la sufrió por primera vez «cuando compró un pan delicioso en una tienda, cuya dependienta le pareció inexpresiva». Fue entonces cuando descubrieron este modo de ser de los granadinos, que después «buscaron por todas partes, enamorados de su peculiaridad».