Ramón Arenas pide que la indemnización la paguen los políticos y no la ciudad

El empresario Ramón Arenas no oculta su alegría por la reciente sentencia que condena al Ayuntameinto a indemnizarle con 1,4 millones de euros por la 'invasión' de parte de su parcela colindante con el pabellón Mulhacén. "Es una satisfaccion a nivel personal porque reconoce que las cosas no se hicieron bien y que no soy ningún especulador", ha valorado esta mañana.

Ramón Arenas mantuvo un pulso con el exalcalde y la anterior cúpula de Urbanismo, germen de la 'Operación Nazarí'. El abogado del empresario, Jorge Fernández Díaz, presentara en el Ayuntamiento en las próximas horas un escrito para que la sentencia sea repercutida por el Ayuntamiento sobre los funcionarios y políticos "responsables", en referencia a los también investigados en la sdiligencias penales. Según Arenas, este "expediente de repetición es obligatorio para el Ayuntamiento".

Ramón Arenas-Guerrero, de esta forma quiere que no sean los "granadinos los que paguen por los desmanes practicados que se van conociendo", como expresó en su declaración como testigo el pasado día 15 de junio de 2016.