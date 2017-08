Fomento traerá hoy estudios sobre el soterramiento del AVE

El secretario de Estado de Infraestructuras presidirá esta mañana la reunión de la comisión de seguimiento de la obra del AVE. Es la segunda vez que se convoca este encuentro, que ya arrastra polémica antes de celebrarse. Fuentes del ministerio de Fomento señalaron a este periódico que hoy traerán datos sobre la marcha de las obras, pero también estudios sobre el reclamado soterramiento de las vías a su entrada a Granada.

Esas fuentes apuntaron que en ese encuentro se dará cuenta de la marcha de los trabajos, que «van a buen ritmo» en Loja. Fomento mantiene los plazos que ya anunció el ministro Íñigo de la Serna en su visita del 1 de febrero. En cuanto al soterramiento, se van a entregar «todos los antecedentes y estudios que se han hecho», para que lo conozcan los miembros de la comisión. En lo que no parece que vayan a dar su brazo a torcer es en la de reactivar la línea de Moreda, porque defienden que no es competitivo incrementar el tiempo de viaje en dos horas más.

Ausencias con polémica

Esas explicaciones las podrán escuchar el alcalde, el presidente de la Diputación, la delegada del Gobierno andaluz, así como los portavoces municipales de la capital, los diputados y senadores, y los miembros de la Confederación Granadina de Empresarios. Sin embargo, en esta ocasión no se ha invitado a la Marea Amarilla, que sí estuvo en la reunión anterior. También se han quedado fuera de la convocatoria los sindicatos. Estas dos ausencias han tenido reacciones inmediatas por parte de ambos actores sociales.

Por su parte, desde la Marea Amarilla enviaron ayer un comunicado en el que recordaron que esta comisión de seguimiento es «un punto de encuentro promovido por la Marea Amarilla desde de la Mesa del Ferrocarril, tal como viene recogido en nuestro 6º punto 'Declaración en defensa de una Granada habitable por el AVE'». La idea con la que nació este órgano era la de dar explicaciones sobre lo que está sucediendo en Granada «tanto a nuestras instituciones, como a nuestros representantes políticos y a los distintos agentes sociales y económicos que forman la Mesa del Ferrocarril». Al no haber sido invitados, piden «La no asistencia del Señor Alcalde, Francisco Cuenca, como presidente de la Mesa del Ferrocarril de Granada si no es junto a todos los demás miembros de este foro de nuestra ciudad y provincia». También demandan la ausencia al resto de representantes políticos e institucionales, porque «consideramos un agravio imperdonable nuestra ausencia o la de los profesionales del tren cuando somos los impulsores a pie de calle de esta lucha por Granada».

Por su parte, Ricardo Flores, secretario provincial de CC OO, señaló que su sindicato y UGT están dispuestos a acudir a la Fiscalía porque tampoco están invitados, lo que conculca el derecho fundamental que les otorga la representatividad de los trabajadores. El alcalde envió una carta el pasado jueves en la que pedía al subdelegado que mediara para que estuvieran presentes los sindicatos.