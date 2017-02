El portavoz de IU ha criticado este lunes la "ausencia"del alcalde en la maifestación contra el aislamiento ferroviario, celebrada este domingo, y que congregó a más de 15.000 personas.

Puentedura argumenta que el primer edil ya cometió un error al no acudir a las protestas sanitarias por dos hospitales completos y que no puede escudarse en eso para no ir al resto de manifestaciones "ya que Granada se está despertando y su papel es estar con los ciudadanos".