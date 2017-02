El Ayuntamiento no descarta llevar a la Fiscalía una posible gestión irregular de TG7

El Ayuntamiento de Granada no descarta crear una comisión de investigación y poner en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades en la gestión de su televisión municipal (TG7) por parte del anterior gobierno local del PP ante los gastos extraordinarios generados para este servicio municipal.

El portavoz del equipo de gobierno del PSOE, Baldomero Oliver, se ha referido este viernes en rueda de prensa a un informe económico que recoge un reconocimiento extrajudicial de crédito por servicios extraordinarios prestados por la empresa que explotaba TG7 superior al medio millón de euros.

Se trataba de gastos que no contarían con dotación presupuestaria, ha detallado el edil, que ha señalado que las cuentas de TG7 "no cuadran" y que, en la documentación presentada, se han comprobado ingresos a cuenta a la concesionaria CBM que no constan tampoco en la contabilidad del Ayuntamiento.

"Se deducen del coste total de estos servicios extraordinarios, pero no tenemos ni idea de dónde han salido o no están computados en la contabilidad", ha indicado Oliver.

El portavoz del equipo de Gobierno ha indicado que, ante estas circunstancias, habrá que valorar junto al resto de grupos municipales, ya que ellos están en minoría, si hay que emprender una comisión de investigación y tampoco descarta poner la situación en conocimiento de la Fiscalía.

Por su parte, en otra rueda de prensa previa, el portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, se había referido precisamente a la necesidad de una comisión de investigación sobre TG7.

La pretensión es que se depuren todas las responsabilidades legales, administrativas y políticas por una "gestión escandalosa" que ha generado "un pufo" de casi un millón de euros en facturas extraordinarias, sin aclarar y sin ningún soporte económico, legal ni administrativo.

Para este portavoz, es fundamental que esta comisión aclare por qué el concejal responsable de la televisión durante 2013 y 2015 permitió todas esas irregularidades y por qué la anterior directora autorizó, según se señala en un informe, este tipo de gastos "sin los mecanismo de control y fiscalización necesarios y sin un contrato público que los avale".