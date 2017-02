"Conseguiremos tener puntos de encuentro"

Joder, el facherío desconcertado y mal pagado. La ciudad ha conseguido su propósito, pero, ¿y ellos? Ellos que pusieron toda la carne en el asador, que rugieron como fieras, que llegaron de todos los rincones para cortar cabezas y arrasar con el gobierno de la ciudad y de la Junta, ¿se van a ir con el rabo entre las piernas? No es justo que el facherío se vaya sin un trofeo. Pero, ahora que recuerdo, ¿no tuvieron beneficios por el Serrallo? Será que lo he soñado. Bueno, démosle autorización para que, en nombre de la ciudad. se acerquen y pregunten a Mariano cómo va lo del AVE y para cuándo su terminación, y, si es posible, que vivamos para verlo.

No se trata de fachas o no fachas, es que hay algunos representantes políticos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias y no han representado los intereses de Granada. Sirva como ejemplo el combativo Paco Cuenca en el tema del AVE, y me parece genial q luche por la ciudad, pero lo acobardado que ha estado en el tema de la ciudad. O el desaparecido Higinio Almagro, máximo representante de la sanidad en la provincia, pero quitado de enmedio en este tema