“Nos vamos a Antequera a parar el AVE y a convertir Granada en un problema nacional”

La Mesa del Ferrocarril se reunió ayer lunes

en el Ayuntamiento de Granada para analizar la visita del jueves pasado del ministro de Fomento a las obras del AVE en Loja y la capital. Pactaron por unanimidad hacer un llamamiento público este jueves para que todos los granadinos acuden a la manifestación de este mismo domingo ‘El 12 a las 12’ y, ya la semana que viene, reunirse para diseñar un calendario de movilizaciones.

Durante las dos largas horas que duró la reunión de la Mesa del Ferrocarril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se pidió la palabra al alcalde, que presidía la reunión, hasta dieciocho veces. Esta es una transcripción de todas las intervenciones, que reflejan el sabor agridulce que deja el “engaño” sufrido con la visita del ministro de Fomento y al mismo tiempo las ganas de lucha y el reforzamiento de la unidad de la Mesa por el Ferrocarril.

1- Trabajadores de Adif: “Ni va a haber soteramiento, ni nada. Nos están engañando”

“Ni va a haber soteramiento, ni nada. Nos están engañando. Seguimos con un AVE de tercera. Lo de Moreda, están pasando cuatro veces al día. ¿Por qué nos quieren engañar? ¿Qué inversión multimillonaria hay que hacer cuando ya están pasando por ahí? El día 12 tenemos que ir todos. La Junta tenía que estar al frente con nosotros. Hay que pedirles responsabilidad. Nos vamos a Antequera y paramos los AVE de Málaga en Antequera-Santa Ana. Ya está bien”.

2- Marea Amarilla, portavoz de Rosaleda: “El engaño y la mentira se están cumpiendo sistemáticamente”

“En todos los foros venimos diciendo algo que se ha cumplido de forma sistemática, que los responsables del atropello cometido con Granada de levantar las vías y llevárselas sin decir por qué es un engaño sistemático, un mofeo, un afeamiento increíble del Ministerio, en este caso del PP; pero si fuera otro lo diríamos. Somos un movimiento apolítico. El PP de Granada tiene que dar un paso al frente y situarse dentro de esta Mesa con la mayoría. El engaño y la mentira se están cumpliendo sistemáticamente. Algunos partidos estáis dejando que esa mentira suceda.

Las declaraciones son vergonzosas. Atacan a los ciudadanos y vecinos de la Marea Amarilla. No estamos contra el AVE ni contra el progreso de Granada como dicen los jefes de vuestro partido el PP. Quiero que estés el día 12 (en referencia al concejal del PP

Juan Antonio Fuentes, presente en la reunión) como veo a Sebastián Pérez en las manifestaciones por la sanidad. Vamos a tener que tomar medidas como dice Pepe (el representante de lso trabajadores de Adif). El domingo es el primer paso. Y los políticos locales os tenéis que dar cuenta de que tenéis que apoyar nuestras reivindicaciones. Es lo mejor para Granada”.

3- Marea Amarilla, Rufo, presidente AA VV de La Chana: “Y si hay que romper la Mesa de Ferrocarril, la rompemos”

“Me voy a morder la lengua. Es verdad que estamos aquí todos para lo mismo pero no todos defendemos lo mismo. Ya no sé cuántos engaños y mentiras hay. Ha llegado el momento de la verdad. Aquí se suma, pero cada uno para su parte. Vino el ministro y un partido dice una cosa y el otro otra cosa, una plataforma una cosa y otras asociación otra cosa. Lo vamos a intentar por otro lado. Y si hay que romper la Mesa de Ferrocarril, la rompemos. Que ahora venga el ministro diciendo que va a estudiar el soterramiento es humillante, diez años después. Vamos a entrar en el Libro Guiness de los Records. Vamos a ir a por todas. No vamos a dejar pasar ya ni una más. La buena voluntad no sirve para nada. No avanzamos, estamos peor que el primer día. Hay otros movimientos que están consiguiendo sus objetivos en la calle.

4- Plataforma de Loja “La variante es la única viable para no condenar a Loja y Granada”

“La visita del ministro fue una falta de respeto, ni tan siquiera dejó participar al presidente de la Diputación. La Variante Sur de Loja pasó desparecibida. Es una falta de respeto a un proyecto aprobado desde 2011 con todos los permisos medioambientales y que solo está pendiente de estar licitado.

No sé si lo atribuye al presupuesto o porque no se va a hacer porque es su decisión. Cuesta 480 millones de euros la variante. El ministro no conoce el túnel de san Francisco, se quedó a unos cuatro kilómetros. Se hizo la foto pero no conoce el problema. Respecto a la no licitación de la variante ya hicimos hace tiempo un cronograma, hay una diferencia de 25 minutos más de calvario a 40-50-60 kilómetros por hora en vez de ir a 300 kms por hora por la variante. Iremos con la Marea Amarilla a la manifestación el 12. Insistimos que la variante es la única viable para no condenar a Loja y Granada”.

5- Marta Gutiérrez, de Vamos Granada: “Tenemos que convertirlo en un problema nacional”

“Nos tenemos que centrar en convertirlo en un problema nacional. Granada tiene un millón de habitantes y Soria -yo que soy medio soriana-, 90.000 y tienen dos trenes al día y Granada ninguno. Hay que ver cómo convertimos la situación en un problema nacional, por su economía y por la importancia de Granada. Respecto a la reunión, llueve sobre mojado sobre el retraso, pero no se explica. Cualquiera de los cuatro puntos (los pactados por la Mesa y defendidos por el alcalde ante el ministro) por separado, y sobre todo lo de Moreda, por desconocimiento de un ministro, me parece que es como para pedirle la dimisión. Tal cual. Nuestro objetivo tiene que ser convertir esta situación en un problema nacional”.

6- Salvador Molina. UGT ferroviario: “Que el alcalde solicite a Renfe con copia al Ministerio que suprima la visita del Al Ándalus a Granada”

“No quisiera ser excesivamente duro. Pero todos hemos visto el proyecto inicial, con ese pedazo de estación, la más espectacular de España, con la vía doble la más rápida de España con 320 kilómetros por hora. Se ha quedado en lo que se ha quedado y es culpa de todos que este proyecto lleve quince años. Es como la autovía de Motril. No hay que buscar medallas. El próximo alcalde puede que sea de alguna marea, porque de los sindicatos y los partidos están un poquito hartos. Sobre Moreda. Voy a proponer que el alcalde solicite a Renfe con copia al Ministerio que suprima la visita del Al Ándalus a Granada, cuyos vagones pesan 740 TMy cuenta 367 metros. El talgo de Almería no llega ni a 200 TM. Lo digo con conocimiento, que no lo ponen porque no quieren”.

7- Sebastián, de Marea Amarilla: “Defendamos las infraestrucutras ifgual que Granada defiende la sanidad”

La manifestación del 12 está a la vuelta de la esquina. Pedimos que de la misma forma que Granada salió a defender la sanidad, salgamos a defender infraestructuras. Los intereses de los hoteleros y empresas son distitnas a los de los ciudadanos, pero unifiquemos. Llevamos desde 2004 con promesas incumplidas. Granada merce ser escuchada y que las reivindicaciones s e pongan encima de la mesa. Y que todas las instituciones se pongan al frente, que la representación política de las instituciones son votos prestados de los ciudadanos. Y que Granada se llene de gente reivindicando. Y cuando pase el día 12 recojo la propuesta del compañero Pepe. ¿Está la Mesa dispuesta a ir a Anrtequera a parar el AVE? Estamos dipuestos? Lo dejo como propuesta a la Mesa.

8- Luis, representante de Facua: “El ministro vino a tomarnos el pelo a todos los granadinos”

“Nos ha llegado algo que es moda en EE UU, vivir en una realidad alternativa. Y es lo que pasa en Granada. El ministro y Fomento viven en una realidad alternativa, que no es la realidad de Granada. Tengo una indignación que me sube para arriba que me mata. Que no te den el cronograma es de traca. Que les hagamos el favor de plantear Moreda y que te insulten diciendo que es una inversión multimillonaria. Que se planteen un estudio para el soterramiento…. Y una preguntilla, sobre la Comisión de Seguimiento que se reúne en veinte días, que pido que se incluya a los sindicatos. Pido que todos nos comprometamos. Y vamos a anunciarlo y que todos los ciudadanos se enteren. A los partidos les pido que públicamente digan que apoyan la manifestación y llamen a sus afiliados y simpatizantes para que asistan. Quiero que las direcciones provinciales se manifiesten, porque el ministro vino a tomarnos el pelo a todos los granadinos. El día 15 se reúne la Mesa Andaluza por el Ferrocarril, creo que nuestra Mesa debe estar representada.

9- Amigos del Ferrocarril de Baza: “El domingo se juega la credibilidad de esta Mesa”

“Por la visita del ministro habría que pedirle responsabilidades. Y vuestras respuestas, son tibias. El domingo se juega credibilidad de esta Mesa y la credibilidad de la provincia. Si el domingo no hay respuesta masiva, habría que abrir otras vías como proponen otros compañeros. Nadie se acuerda de la Zona Norte. Y que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. Somos compañeros de reivindicación”.

10- UGT, secretario general: “Hay que hacerlo a nivel nacional”

“Hay que hacerlo a nivel nacional, en Madrid o en Antequera. Y un llamamiento a la manifestación del domingo. Lo del ministro fue una tomadura de pelo”

11- Remedios Murillo, de Ciudadanos por Granada: “Vamos a preprobar la visita del ministro”

“Una ciudad es capaz de torcer brazos, ya van cuatro y vamos a ver cuántos más. Granada no ha tenido ilusión por su futuro nunca. Somos apáticos pero muy orgullosos y se acabó la humillación. Estoy echando de menos al subdelegado del Gobierno, que no sé por qué no está. Nosotros vamos a reprobar la visita del Ministro, como Ciudadanos por Granada o como Mesa del Ferrocarril si se vota”.

12- Juan Antonio Fuentes,Partido Popular: “Que el AVE llegue lo más rápido posible”

“Queremos, con lealtad institucional, que se cuente toda la verdad. Y es que el PP desde el principio ha estado de acuerdo y empujando para que el ministro venga, que parece que vino por ciencia infusa. El ministro vino porque el alcalde quiso que viniese, porque todo el PP de Granada ha empujado para que el minsitro viniese. Nos pueden gustar más o menos, pero no vayamos a rasgarnos las vestiduras porque el problema del AVE a Granada… Han pasado seis ministros…Así que estamos de acuerdo con las mociones aprobadas en Pleno:

- Que el AVE llegue lo más rápido posible

- Hacemos la mayor presión

- Sobre la manifestación, nosotros hablaremos en cuanto hable el alcalde si va a ir a la manifestación del domingo (El alcalde manifestó que sí acudirá a la manifestación, por lo que Juan Antonio Fuentes añadió posteriormente que consultará hoy y mañana con su partido para decidir su posición de cara a la rueda de prensa conjunta en la puerta del Ayuntamiento de este jueves para convocar a todos los granadinos a la manifestación del domingo ‘12 a las 12’).

13-Cristian, CC OO: “Hay que diseñar un calendario de movilizaciones"

“Hay que diseñar un calendario de movilizaciones. Pedir a los partidos que articulen una propuesta de cara a los presupuestos generales del Estado”. de movilizaciones”

14- Cámara de Comercio: “Que el ministro venga con documentos”

“La próxima vez ,que el ministro nos traiga los papeles, los documentos, los informes técnicos”.

15- Sandra García, Junta de Andalucía: “Yo no me veo cortando AVEs, pero el 12 sí me veo en la manifestación”

“Estamos unidos por una reivindicación. Bajo ningún concepto debería reunirse esta unidad. No nos peleemos, vamos a lo importante. Están preparando los presupuestos generales del estado, ahí se demuestra la apuesta por Granada. Y respecto a cortar trenes, lo siento pero no. Yo no me veo cortando AVEs, pero el 12 sí me veo en la manifestación. Y vamos a defender las comarcas de Baza, Huéscar y a todas”.

16- Marta Gutiérrez, de Vamos Granada: “Hay que calcular las pérdidas por la desconexión ferroviaria”

“Tenemos que empezar a hacer cálculos de lo que suponen las pérdidas económicas y sociales por la desconexión. Con la Cámara de Comercio, UGR y la Federación de Empresarios,. Veamos las pérdidas directas e indirectas”

17- Consejo Social:

Solicitó la presencia de los Colegios Profesionales, que se les invitara a participar en la Mesa del Ferrocarril.

18- Marea Amarilla. Rufo, de la Chana: “Veo que la unión no ha servido de nada"

“Sebastián (Pérez) y Rocío (Díaz) estuvieron aplaudiéndole el agua al ministro (de Fomento). Veo que la unión de los partidos y los papeles firmados aquí no han servido para nada”.

18-José Entrena, presidente de la Diputación:“Estaré en las movilizaciones”

“Estaré en las movilizaciones. Hay que poner todo de nuestra parte para que sea un éxito de movilización de la ciudadanía sin protagonismos políticos. Hay que hacer una segunda batida institucional, por parte de nuestros representantes en Madrid, donde se le pida al Ministerio explicaciones y todo tipo de preguntas sobre las cuestiones, porque no se ha reabierto el tren nocturno a Barcelona, que iba lleno. Me mosquea particularmente. También en el Parlamento de Andalucía, para que el Parlamento como representación legítima nos apoye, que es un problema nacional.

Por último, refrescar el tema con todas las propuestas consensuadas en la Mesa del Ferrocarril, y plantear mociones en la Diputación y llevarlas a todos los Ayuntamientos para presionar entre todos. Sería importante. Dejar Granada sin trenes es un error garrafal, pero ante un error que lo reconoce todo el mundo, hace falta compensar a la provincia. La provincia padece por un error político y técnico, tenemos que pedir que se nos compense. Y hay que seguir con la Mesa como un elemento de cohesión”.

19- Paco Cuenca:

“Romper la Mesa del Ferrocarril es politizar esto. Lo bueno es la unanimidad de todo el mundo. No hay que romper el consenso y la unidad de algo que requiere que todos vayamos a una”.