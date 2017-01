«A la vista está, en el Albaicín todo está lleno de mierda»

Abrir las ventanas y respirar hondo. Uno de los pequeños placeres que brinda la vida se convierte demasiadas veces en un verdadero suplicio para los vecinos del Albaicín. «A la vista está, que todo está lleno de mierda», lamentaba ayer Belén López, de la Asociación de Vecinos del Albaicín, en el arranque de una campaña con la que se pretende sensibilizar a la población, en colaboración con el propio Ayuntamiento, Inagra y el Grupo de Scouts del Albayzín, sobre las condiciones de insalubridad que supone que haya excrementos y pipís de perros -y también de humanos- por todas partes. «Estamos hablando de un problema de salud pública que debe ser tomado muy en serio por parte de las autoridades», comentó Belén López.

Por este motivo, la Asociación de Vecinos del Albaicín promovió este sábado la distribución de carteles por las viviendas, «a fin de que se sitúen en lugares visibles como las puertas o las ventanas». También se repartieron bolsas, facilitadas por Inagra, para que los dueños puedan recoger las cacas de sus mascotas. «Estas acciones están encaminadas a la educación y la concienciación, cuyos resultados son a más largo plazo, pero también son necesarias otras medidas de más corto alcance», explicó la representante vecinal. ¿Cuáles son? Pues la Asociación plantea puntos muy concretos. En primer lugar, que se incrementen las sanciones. «A veces sólo de esta forma se puede lograr que se corrijan determinados comportamiento», dijo López.

Baldeo de calles

La segunda petición hace referencia a un mayor baldeo de las calles, el único procedimiento de limpieza que puede ser efectivo habida cuenta de que estamos hablando de vías que no están pavimentadas, sino empedradas. Y por último la Asociación solicita al Ayuntamiento que se lleve a cabo un cambio en la ordenanza municipal para que se abra la puerta al sistema de identificación a través del ADN de los animales, tal y como se ha implantado en localidades del Área Metropolitana como Maracena, donde el Consistorio contrató a una empresa especializada para que elaborara un censo canino que permita saber quién es el dueño del perro que ha dejado las 'bolitas' en la vía pública.

El listado de multas en Maracena invita, cuanto menos, a la reflexión. Hasta 500 euros por la no recogida de las deposiciones o por permitir que el perro orine en fachadas de edificios públicos o privados o mobiliario urbano. O hasta 2.000 euros por no llevar el microchip o la chapa identificativa o no aportar la documentación acreditativa cuando sea requerida. El proceso de genotipado se realiza de forma gratuita durante los primeros seis meses -el plazo comenzó en noviembre- gracias a un convenio con el Colegio de Veterinarios de Granada -la prueba consiste sencillamente en la extracción de una muestra de sangre-. Los que se demoren tendrán que apoquinar 27 euros. Y los que se olviden o miren para otro lado ya sí se arriesgan a ser multados con los 2.000 euros.

La Asociación de Vecinos del Albaicín destaca la buena disposición del Ayuntamiento de Granada -tanto es así que contaron con su respaldo para la iniciativa de ayer-. Y es que más allá de tratarse de focos de insalubridad y de transmisión de enfermedades como las tenias (lombrices) o la coccidiosis (infección intestinal), los 'montoncitos' proporcionan una imagen penosa de la que está considerada, según la última encuesta de una conocida web, como la ciudad más bella de España. El Albaicín, donde se puede disfrutar de unas inmejorables vistas del conjunto monumental de la Alhambra, es recorrido a diario por miles de viajeros que, frente al disfrute de los muchos encantos que ofrece este barrio, se topan con el incivismo de quienes no se hacen responsables del instinto de sus canes. «Si cuando recibes visitas en casa, la arreglas para que se lleve una buena impresión ¿por qué no se hace lo mismo con un lugar tan turístico como el Albaicín?», se pregunta Belén López.