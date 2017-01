Los concejales 'anulan' el Pleno y se mantiene la subida del IBI

Qué pena se ha dado esta mañana en el Pleno: el alcalde que no sabía si se votaba, o no se votaba, o qué era lo que se votaba. Podemos echándole las culpas a C's y ellos a su vez diciendo poco más menos que los de Podemos son unos vagos y que no saben lo que hablan. El de IU cabreado como un mono pidiendo más turno de palabra porque no le han dejado dar argumentos, y a todo esto, claro está, los técnicos municipales alucinando de tener que celebrar un Pleno con un punto que han considerado ILEGAL. Total, que comenzamos la cuesta de Enero con la noticia de que el PSOE sube el IBI en Granada un 4%....