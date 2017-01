Culmina la restauración de trece aljibes históricos en el Albaicín

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la restauración de trece aljibes históricos del barrio del Albaicín, cumpliendo así la primera fase de actuación prevista en el convenio suscrito entre la Agencia Albaicín y la fundación AguaGranada, según ha afirmado el alcalde, Francisco Cuenca, esta mañana durante una visita al aljibe de San José.

Cuenca ha explicado que las actuaciones, en las que se han invertido alrededor de 8.000 euros, han consistido fundamentalmente en la limpieza, cerramiento, preservación y consolidación de los aljibes “con el fin de poner a disposición de vecinos y visitantes estas construcciones hidráulicas singulares y de gran valor histórico y patrimonial”.

Una vez finalizada esta primera fase, el alcalde ha anunciado el inicio inmediato de la segunda parte del plan de restauración, que se desarrollará este año, también con un presupuesto de 8.000 euros y supondrá la intervención en los otros 13 aljibes municipales existente en el barrio del Albaicín.

Cuenca ha explicado que, pese a que las intervenciones no son demasiado costosas, sí requieren un llevar a cabo una constante labor de mantenimiento y conservación “y por eso me gustaría hacer un llamamiento a la conciencia colectiva para que entre todos preservemos este valioso y único patrimonio que no debemos perder”.

Los aljibes del albaicín, que en su mayoría corresponden a las épocas zirí y nazarí, constituyen uno de los elementos que definen y caracterizan la trama urbana de este barrio histórico. Son el único testimonio visible de la importante infraestructura de ingeniería hidráulica que, a partir del siglo XI, permitió el asentamiento definitivo de la población en la emblemática colina y el consiguiente desarrollo de la ciudad de Granada.