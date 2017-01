"Hay que saber en qué sentido cambiar el proyecto del Atrio; aguardo instrucciones"

La prudencia es una virtud indiscutible que no todo el mundo posee. El prestigioso arquitecto portugués Álvaro Siza, 'padre' del Atrio de la Alhambra junto al granadino Juan Domingo Santos, sí. El pasado lunes, mientras festejaba los actos de la Toma una ciudad que tiene el privilegio de estar coronada por uno de los monumentos más bellos -y protegidos- del mundo, el autor del proyecto de los nuevos accesos al recinto nazarí realizaba por teléfono en exclusiva para IDEAL las primeras declaraciones tras anunciar la Junta que el diseño inicial habrá de ser replanteado.

«¿Cambiar? Hay que saber en qué sentido cambiar. Por tanto, en estos momentos es prematuro decir nada, porque no sé qué cosas se pretenden; aguardo instrucciones», manifestó el afamado arquitecto luso al ser preguntado sobre cómo se podría reformular el proyecto.

Con su característico tono grave de voz, admitió que «sí» conocía el informe de Icomos (órgano asesor de la Unesco), tras el que la Junta ha decidido prescindir del plan elaborado y rubricado por él y Juan Domingo Santos. No se pronunció sobre el contenido.

Cuando Siza atendió a este diario aún no había recibido una llamada oficial de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Granada con la invitación a modificar su proyecto. «Aún no, por eso le digo que no puedo tener opinión», respondió. Sobre la polémica surgida en torno al Atrio, que el referido informe de Icomos ha considerado «invasivo», el arquitecto puso de relieve que «se trata de un proyecto de concurso que fue aprobado». Cabe recordar en este punto que el Atrio se impuso en un concurso internacional de ideas convocado en 2010 por la Alhambra.

Pese a no haber recibido todavía esa llamada, Siza cree que será posible retomar la idea de construcción del proyecto. «No sé en qué condiciones, probablemente con cambios, pero no sé nada; no tengo ninguna noticia desde Patrimonio, ni de la ciudad. Por tanto, aguardo tranquilamente», señaló, a la vez que se mostró contundente al ser preguntado al final de la conversación sobre si defendía que el proyecto Atrio es bueno para la Alhambra y para Granada: «Yo lo hice, quien lo defiende es un jurado que lo apreció en concurso».