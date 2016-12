La Alhambra, en servicios mínimos

El marco incomparable anda un poco bajo mínimos. No afecta a las visitas en un año en que Granada está batiendo todos sus récords de turistas, ahora que estamos en diciembre y termina 2016, y que apenas afectan a la Alhambra porque tiene limitado el aforo a algo más de ocho mil personas al día. Y se llena a diario. La diana es la oferta complementaria que ofrece el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que ha pasado en estos últimos quince meses del proyecto del Atrio -un edificio de tres plantas, con un restaurante y cafetería de más de quinientos metros cuadrados, además de tiendas y librerías- a quedarse en un par de kioscos, una decena de máquinas dispensadoras de latas de refrescos y un chiringuito con chuches que sobrevive junto al Palacio de Carlos V y la Puerta del Vino desde hace más de setenta años, y que ya va por la tercera generación de propietarios.

Un año después de la paralización del Atrio, y apenas a una semana de la suspensión definitiva del proyecto tras la publicación del Informe de Icomos, uno de los organismos que asesora a la Unesco, que declara que el Atrio es «invasivo», el pabellón de entrada que era visto como «necesario» por los técnicos para un monumento que recibe más de ocho millones de turistas todos los años, no se realizará. Mientras, nadie se ha molestado en buscar alguna alternativa. Atrio ofrecía tiendas, cafetería, restaurante y toda la oferta necesaria para que la visita fuera completa y agradable. Pero hoy, el proyecto del Atrio no es más que una quimera y la Alhambra se tiene que conformar con unos servicios parecidos a los que tiene cualquier concesionario oficial de automóviles: unas máquinas por aquí y por allá, además de tiendas cerradas y con un servicio de audioguías suspendido que no se ha activado hasta el mes pasado. Ir al baño, incluso, puede llegar a ser una odisea.

En estas páginas recorremos el recinto monumental, analizamos la oferta y observamos que centros culturales a la altura de la Alhambra como el Museo del Prado o el Guggenheim en Bilbao mantienen como signo de identidad una oferta comercial paralela a la cultural que Granada carece. La conclusión es que la paralización del Atrio por su alto nivel de tóxica polémica ha dejado a la Alhambra con unos servicios mínimos. Y sin alternativa alguna.

Desde el primer momento

«Hasta huele mal». El conductor del minibús de la Rober que todos los días sube desde Granada a la Alhambra se queja mientras toma café en uno de los establecimientos diseminados por el recinto. «El coche está viejo, se cae a pedazos, los turistas van apelotonados. Menuda primera imagen que se van a llevar de la Alhambra», sangra por la herida que le duele abierta por su ciudad, su monumento y su propio oficio de conductor. «Deberían poner un autobús nuevo, que este tiene ya dos décadas y está hecho polvo».

«Por aquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Por aquí se va a la Alhambra», grita una gitana vieja apoyada en el poyo de las escaleras que conducen del aparcamiento a las taquillas, en el pabellón de entrada. Entre medias, con su ramita de romero y su predicción de la suerte, embaucan al guiri por una ración de euros.

También se puede llegar a pie. Se puede subir por la Cuesta de Gomérez y dejarse seducir por el ruido del agua, el frescor de la sombra de sus árboles y de sus jardines. Hay que traspasar la Puerta de los Carros y observar que un andamio de color marrón la sostiene y saluda al turista. «Decidimos que había que intervenir de forma urgente y la mejor manera era la instalación de este sistema que esperamos retirar en el menor tiempo posible. Se han iniciado los trámites para poder acometer una intervención que consolide la puerta y nos permita eliminar la estructura metálica provisional, pero sabemos que los procedimientos administrativos son lentos y se ha preferido dar una solución hasta que se pueda materializar una verdadera obra de restauración», afirmaba en julio el director del Patronato Reynaldo Fernández, que mantiene la temporalidad de la medida. Estamos ya a finales de diciembre y el andamio sigue dando la bienvenida a los turistas.

«Tampoco es que la Alhambra haya ido del proyecto del Atrio a quedarse en un chiringuito. Además, ese chiringuito, no es una prioridad. Tiene sus chicles, pipas y cuatro cosas y ya lo llevaba el abuelo, luego su padre y ahora él. Hay que estudiar jurídicamente la situación y también desde el punto de vista personal. Aunque tengo que reconocer que es una situación que nos hemos encontrado. Y tampoco es una prioridad. Ya lo resolveremos. Él lleva toda la vida ahí», argumenta el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández.

También razona que «aquí hay un montón de sitios para un café, una caña y su tapa o lo que se quiera». «No sólo son los establecimientos que tiene la Alhambra. Tenemos una gran oferta de restauración: La terraza Ka Mimbre, Jardines Alberto, los hoteles Guadalupe y el Generalife, el Alhambra Palace, el Parador de San Francisco, el hostal América en la calle Real, el Pozo... hay un montón de sitios». Si bien es cierto, la crítica que se hace de forma automática a esta argumentación es que un café en el Parador Nacional de San Francisco, de máxima categoría, al igual que el hotel Alhambra Palace, «cuesta un ojo de la cara. No son precisamente todos ellos lugares de precios populares. Aprovechan su estratégica localización y hacen bien. No todos los días te tomas un café o una caña en el recinto de la Alhambra», asegura un guía turístico que conoce bien tanto los servicios del monumento como las necesidades de los turistas.

Reynaldo Fernández continúa con su defensa de la oferta del monumento y explica el cierre temporal de las tiendas y librerías, que son tres, dos en el recinto y una más en la calle Reyes Católicos. «La concesión de la tienda había caducado. Y al final, las tiendas sólo van a estar cerradas dos semanas». Así ha sido. Ya en diciembre, las dos tiendas en el recinto permanecen abiertas y reciben a los clientes con una sonrisa y todo el material dispuesto en perfecto estado.

Entre juicios y polémicas

Un punto aclarado. Aunque queda en el camino cierta sensación de falta de previsión. El siguiente, el del servicio de audioguías, también ha estado suspendido y estuvo de nuevo operativo el mes pasado, tras largos meses sin poder ser disfrutado por los visitantes. Entre medias, el nombre de la Alhambra se pasea por los juzgados. El último día de septiembre de este año concluyó la ronda de declaraciones de los acusados en el llamado 'caso Alhambra', que sienta en el banquillo a un total de 49 personas por un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento. Una vez culminada esta fase, la vista oral se retomó en octubre para que fueran compareciendo ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada las varias decenas de testigos que han propuestos las partes. El caso ha quedado ya visto para sentencia.

De igual forma, el primero de octubre se anunció que la Alhambra retrasaría hasta final de año los resultados de la auditoría que solicitó a Hacienda sobre su gestión económica tras la investigación judicial abierta por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en la gestión de las audioguías. Es decir, hasta este mismo mes de diciembre, en que se está a la espera de novedades sobre este espinoso tema. El actual director de la Alhambra anunció la petición de la auditoría en agosto del 2015, pocos días después de su nombramiento y de que se abriera la causa judicial por la gestión de las audioguías, aun en curso y que provocó la dimisión de su antecesora, María del Mar Villafranca.

Y, de vuelta al estado de la Alhambra en servicios mínimos, conviene recordar las palabras de la anterior concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, obligada a dimitir por la 'Operación Nazarí': «El Atrio se describía en el proyecto original como un edificio de tres plantas, con un restaurante y cafetería de más de quinientos metros cuadrados», además de tiendas». Y criticó que «eso sería como hacer una especie de Abades delante de la Alhambra, donde cada media hora se le daría comida a los turistas lo que perjudicaría a la hostelería de Granada porque la gente no bajaría del monumento».

Ni una cosa ni la otra

No son los Abades, precisamente. Así que ni una cosa ni la otra. Cuando el turista llega a los aparcamientos del Generalife descubre que las máquinas expendedoras de latas de refrescos y tentempiés permiten el pago de tres formas diferentes. En esto sí que andamos avispados, con monedas, con billetes, o a través de un dispositivo, con una tarjeta de crédito. El Patronato de la Alhambra informa en su página en Internet que «ha habilitado una serie de máquinas que se pueden encontrar en varias zonas del conjunto monumental para posibilitar al visitante la adquisición de comida y bebida, mientras se ponen a disposición del visitante los servicios de cafetería y restauración». Un 'mientras' que de momento, va para largo. Muy largo.

Se pueden encontrar máquinas en las tres áreas. El aparcamiento de la Alhambra, el pabellón de acceso donde se encuentran las taquillas y el pabellón de servicios, junto a la Puerta del Vino. En total, una docena de máquinas para los más de ocho mil visitas diarios que acceden con entrada al monumento. Justito-justito. La pregunta ahora es: ¿Qué ofrecen? Pues un poco de todo. Y también todo un poco caro. Veamos. Una botella de medio litro de agua sale por 1,20 euros. El resto de los precios van en concordancia. Caretes.

Además de estas tres baterías de máquinas dispensadoras, el pabellón de acceso cuenta con un pequeño local junto a las taquillas que está provisto de multitud de bolsas de patatas y gusanitos y ofrece algún tipo de bocadillo caliente. Eso sí, son encantadores. Además, en la explanada frente a la entrada a la Alcazaba hay un kiosco que sirve también bebidas y refrigerios que con buen tiempo hace que sea un lugar idílico. «Pero que en invierno parece que no es el lugar más apropiado», comenta un guía turístico del lugar.

Reynaldo Fernández | Director del Patronato de la Alhambra y del Generalife

«La Alhambra no es un sultanato donde uno pueda hacer lo que quiera»

El Patronato de la Alhambra y el Generalife anunció en septiembre de 2015 el comienzo de conversaciones con todos los sectores de la sociedad para recabar información sobre una solución al Atrio. Según se informó entonces, hace un año y tres meses: «El director del Patronato que gestiona la Alhambra, Reynaldo Fernández, ha señalado que 'no hay que tener prisa' respecto a los plazos anunciados para los nuevos accesos del monumento granadino y que este mes de septiembre (de 2015) comenzarán las conversaciones 'formales' sobre la viabilidad de este proyecto».

-Ha pasado un año completo, quince meses exactamente, desde que se paralizara el proyecto Atrio. ¿En qué situación está?

-No hay nada nuevo de lo que ya se ha dicho. Primero, tuvimos una reunión con colectivos, y comprobamos que no había unanimidad en absoluto. Teníamos al Colegio de Arquitectos y a muchos arquitectos que se pronunciaban muy a favor del Atrio y a otros colectivos que estaban muy en contra. Se crearon plataformas a ambos lados y hubo mucho ruido en redes sociales a favor y en contra. Y más. Tuvimos una ronda de encuentros con los partidos políticos, pero todos se pronunciaron en el pleno municipal en contra del Atrio excepto el PSOE.

-Ciertamente se abrió un debate, si lo definimos en positivo. Y una polémica, si optamos por calificarlo en negativo. Ante esta situación, ¿qué se hizo?

-Se pidió un informe a la Unesco. Nos han respondido que el Atrio es «invasivo». Así que lo paralizamos. Nos pidieron toda la documentación y se remitió antes de Navidad 2015. Solicitaron un resumen en inglés y se envió en el primer cuatrimestre de 2016. Pero, entre medias, sí hemos detectado que no hay unanimidad, ni mayoría a favor del proyecto ni tampoco en contra. Así que aparcamos el proyecto y estamos dando prioridad a otras cuestiones.

-El debate, la polémica, se llevó por delante el proyecto Atrio...

-Pensamos que la intervención en patrimonio tiene que tener consenso ciudadano y político. Y se ha visto que no lo tenía.

-La cuestión es que la Alhambra se ha quedado sin Atrio, concebido como el centro de servicios a la altura del monumento, que anda escasa de ellos ahora.

-Pero es que no solo hay que contar lo que ofrece la Alhambra. Tenemos la terraza La Mimbre, los Jardines Alberto, el hotel Guadalupe y el Generalife, el Alhambra Palace, y el Parador de San Francisco, el hostal América en la calle Real, el Pozo... Hay un montón de sitios para tomarse un café, una caña y su tapa o lo que quiera.

-Entonces, ¿el Atrio se hará o no se hará?

-El Atrio no se hará. Pero independientemente de que pueda gustar o no gustar, no puedes hacerlo sin mayorías y en contra de los partidos, de los ciudadanos que se van a manifestara continuamente en contra. No se puede, hay una realidad objetiva. No se trata de la voluntad personal de nadie sino del contexto de lo que es posible y de lo que no lo es. La Alhambra no es un sultanato donde uno pueda hacer lo que quiera, sino que se hace lo que democráticamente decida la sociedad y las administraciones. Lo que quiero transmitir es que muchas veces se piensa que se ha parado este proyecto o se ha parado lo otro, pero que si me empeño en sacar el Atrio me lo pueden parar en el Parlamento de Andalucía porque la sociedad está así de repartida. Así que, como ya se avanzó, hacemos nuestra la decisión de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía de asumir lo que contenga el informe de Icomos, y han dicho que Atrio tiene un impacto negativo en la Alhambra y que es invasivo. Así que tendremos que seguir buscando.