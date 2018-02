Víctor Sandoval, enfermo y en la ruina: «cada noche le pido al señor que me lleve» El presentador de televisión tiene dos tumores en el tiroides y su cuenta corriente embargada, no tiene "ni para comer" IDEAL Jueves, 15 febrero 2018, 11:23

El recorrido de Víctor Sandoval en la televisión ha sido amplio, pero ya lleva más de un año sin colaborar con Telecinco. Se encuentra totalmente desesperado, en la ruina y con una grave enfermedad.

Víctor Sandoval estuvo en programas como "Mamma Mia" en Telemadrid o "Aquí hay tomate", "Supervivientes", "La Noria" o "Sálvame" de Mediaset. Sin embargo, su situación actual es muy diferente, y ha declarado a la revista 'Lecturas' que "cada noche le pido a Dios que me lleve".

Se encuentra totalmente arruinado, después de que Hacienda le haya "embargado hasta el último euro", con dos tumores en el tiroides y "totalmente solo". El ex-presentador segura no tener "ni para comer", además de encontrarse en un delicado estado de salud: "Tengo dos tumores en la tiroides. Las manos se me congelan, tirito...". Incluso, asegura que hace 6 años le tuvieron que amputar un dedo del pie.

También asegura sentirse solo: "Pasé las navidades y mi cumpleaños solo con mi perro en la playa". Esto debido a que no podía pagarse el viaje a casa de sus padres. Además, ha explicado que la única de la televisión que se ha preocupado por él ha sido Belén Esteban: "De la tele, solo recibo mensajes de Belén Esteban. Es la única que se preocupa por mí".

Por último, Sandoval dice tener miedo de salir a la calle, ya que asegura que está siendo acosado por un hombre: "Cuando me ve, me insulta y me pega".