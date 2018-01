Tamara Falcó revela que reza "por Pablo Iglesias y los de Podemos" Tamara Falcó. / INSTAGRAM La hija de Isabel Preysler ha lanzado su propia firma de ropa IDEAL GENTE Lunes, 22 enero 2018, 12:34

Tamara Falcó ha dado un vuelco a su vida y ha decidido dedicarse a la moda. Se ha convertido en toda una diseñadora y presentará sus nuevos modelos en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Eso sí, siempre con Pablo Iglesias y los de Podemos en sus pensamientos.

La vía elegida para anunciar este nuevo rumbo en su carrera profesional ha sido Instagram. La hija de Isabel Preysler ha borrado todas sus publicaciones anteriores y ha subido una nueva. En ella se la puede ver sentada en la que se supone es su mesa de trabajo y detrás aparecen los vestidos que ella misma ha creado.

La marca se llama TPF (Tamara Falcó Preysler) y los precios de los vestidos rondarán los 300 euros. Esta no es la primera vez que hace sus pinitos en el mundo de la moda, sino que anteriormente ya estuvo como becaria en el taller de María Rosa Salvador; repitió en Inditex; y después, en la marca The 2nd Skin.

Sin embargo, la nueva vida de Tamara no le ha hecho olvidar sus rifirrafes del pasado. En una entrevista que la diseñadora ha concedido a la revista ‘Marie Claire’ ha asegurado que reza "por él (Pablo Iglesias) y por todos los de Podemos".

La historia con Pablo Iglesias comenzó cuando este intentó que la televisión pública dejara de emitir actos religiosos. Este gesto no gustó a Tamara que publicó un texto reivindicando la necesidad de la misa de TVE en televisión: "¡Para que Pablo Iglesias no nos quite la Misa de TVE 2 los domingos, enciende la televisión y sintoniza el canal ahora!".

En la revista la joven también ha declarado estar encomendada a la Virgen: "Antes vivía en un cierto caos. Creía que debería encontrar la felicidad por encima de todo, pero cada vez que creía alcanzarla, se esfumaba. Encontrar a Dios y encomendarme a la Virgen me ha ayudado muchísimo".