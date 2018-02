Susanna Griso: "El tema catalán me afectó muchísimo" La presentadora de 'Espejo Público' ha hablado sobre el asunto de Cataluña en 'El Hormiguero' IDEAL.ES Jueves, 15 febrero 2018, 22:12

Cataluña y su posible independencia han sido noticia prácticamente a diario desde el pasado mes de septiembre. La situación, pese a haber transcurrido medio año no ha cambiado. Sigue sin haber solución. Pero los medios han de seguir informando sobre ello y algunos periodistas, como Susanna Griso, saben lo que eso significa. Por ello, la presentadora de 'Espejo Público' no ha rehusado hablar de sus sensaciones personales al respecto en 'El Hormiguero'.

Griso, que lleva ya una década al frente del programa matinal de Antena 3, admite haber sufrido desgaste por el asunto de la independencia de Cataluña. "El tema catalán me afectó muchísimo porque me sentía muy incomprendida" asegura la periodista. Tanto es así, que afirma que lo más doloroso ha sido "esa falta de entendimiento con mi familia y amigos me generaba cierta violencia".

Aunque no ha perdido amistades por ello, porque "me niego a ello", sí que confiesa que algo ha cambiado: "Ahora hay silencios con determinadas personas porque sé que ellos no me entienden". No en vano, su posición al frente de "Espejo Público" siendo ella catalana, ha sido muy difícil para su vida diaria. "El mes de octubre solo hablábamos de Cataluña cinco horas diarias" ha remarcado.