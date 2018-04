El sueño imposible de Sara Carbonero, todo depende Iker La modelo dice vivir en una incertidumbre sobre su futuro IDEAL Martes, 17 abril 2018, 13:30

Sara Carbonero ha presentado su nueva colección para Calzedonia y ha aprovechado para hablar con la prensa sobre su futuro profesional.

La modelo ha declarado que su ilusión es escribir un libro. Algo que por el momento no puede hacer debido a la incertidumbre que mantiene sobre su futuro. Y es que Casillas, su marido, está a punto de terminar contrato con su actual club el FC Porto, y aún no se sabe dónde jugará la temporada que viene.

"Mis proyectos profesionales, no están parados, pero no me puedo organizar mucho", admite Sara Carbonero a EFE. "Si algún día publico un libro quiero que sea digno de leer, algo serio", un proyecto que no puede llevar a cabo porque dice no saber dónde estará "el año que viene".