Sorpresa por lo ocurrido en pleno directo en 'El Hormiguero' Los espectadores han detectado una incongruencia en el programa IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 22:59

'El Hormiguero' de Pablo Motos ha contado con la visita especial de Andrés Velencoso y Alessandra Ambrosio. Dos 'top models' muy cotizados en la actualidad dada su belleza, su presencia física y su saber estar ante las cámaras. Quizá por eso su entrevista en el programa de Pablo Motos ha conquistado a los espectadores salvo por un detalle.

El que ha tenido lugar durante una de las secciones de 'El Hormiguero'. En la que Marron ha traído al programa unos camaleones con los que ha querido, desde un punto de vista didáctico, enseñar a los espectadores cómo funciona el cuerpo de uno de estos animales. Una sección que no tendría mayor recorrido si no fuera porque minutos antes en 'El Hormiguero' habían criticado que se usara animales para actividades en las que no deben estar. En concreto que haya quienes hagan yoga con cabras.